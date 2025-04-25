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蔡康永人生10金句盤點：你不需要活成別人喜歡的樣子

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▲▼蔡康永人生10金句盤點。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永金句字字珠璣。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

記者曾怡嘉／綜合報導

感到迷茫時怎麼辦？看看以下10句蔡康永人生金句，每字每句都充滿智慧與溫柔，適合在低潮或迷惘時閱讀，或許能讓你有新的體悟。

1.你不需要活成別人喜歡的樣子。

別去在意別人的想法，勇敢做自己，無需迎合他人期待。

2.溫柔不是沒脾氣，而是懂得體諒和包容。

真正的溫柔不是軟弱，而是有力量卻選擇善良。

3.你永遠無法叫醒一個裝睡的人。

許多事情你說再多都沒用，當對方不願面對時，任何努力都是徒勞。

4.愛情不是人生的全部，但它能讓人生更完整。

許多人一談起戀愛就陷入愛中，愛情固然重要，但不應該成為人生的唯一支撐。

5.不被理解的時候，就少說一點話。

別想著可以靠言語去改變別人，保留自己的能量，與真正懂你的人對話。

6.沒有人規定，事情一定要有答案才算完美。

很多事情都不會有標準答案，接受不完美，學會放手與釋懷。

7.不快樂的時候，就停下來問自己：我怎麼了？

只有正視面對情緒，才有機會自我療癒。

8.真正的成熟，是你越來越能接受自己原來的樣子。

人本來就是獨一無二，不再強求改變，而是學會欣賞自己的本質。

9.人生最難的是選擇，但更難的是為自己的選擇負責。

勇敢承擔後果，是成熟的重要一環。

10.我們不是為了改變世界而努力，而是為了不讓世界改變我們。

在現實中維持自我很重要，相信自己且保持初心。

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