夏日「5款降躁保養」推薦　舒適涼感安撫不安膚況

記者曾怡嘉／台北報導

天氣逐漸轉熱，肌膚就開始鬧脾氣，這時需要一些涼感保養來舒緩膚況，悶熱的膚況就靠以下這些產品來救急。

▲RMK煥膚美肌露(沁涼凝露型) ，150ml，1,450元。

每年夏季限定推出，涼感的凝膠質地，清新舒緩調理肌膚，塗抹肌膚時，濃郁的凝膠瞬間融化為水感液狀，迅速滲透肌膚，調理出彈潤膚質的保濕液。

▲MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃，850元。

將保養成分帶入唇彩中，多重精油配方擦上後唇紋立刻消失不見，全天保濕水潤豐翹；一擦馬上感受到薄荷涼感清新，避免一般潤唇產品帶來的悶黏厚重感，上唇舒適零負擔。

▲LUX 小氣泡爽膚沐浴露 微醺白桃香，700g，309元。

運用頂空活萃技術捕捉還原蜜桃成熟時的清甜，這款微醺白桃香的香調很有層次感，包含前調舒爽柚香、中調微醺白桃及香甜蘋果香、後調淡雅茉莉香等，整體帶給人很清甜舒適的香氣。更蘊含100%純度冰感薄荷因子，讓人有加倍沁涼感。

▲SUQQU 潔淨煥顏磨砂膏，100g，1,750元。

SUQQU首次推出大容量的去角質多功能產品，雙重磨砂顆粒搭配3種礦泥，可當洗顏、周間去角質、沖洗式泥膜，相當實用。

▲SABON 沁檸薄荷 溫和淨化洗髮乳，200ml，980元。

可溫和清潔頭皮髮絲，蘊含夏日降溫配方水薄荷植萃與薄荷醇，帶來極致沁涼感，有效舒緩並使頭皮涼爽，穩定髮肌狀態。