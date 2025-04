夏日「5款降躁保養」推薦　舒適涼感安撫不安膚況

記者曾怡嘉/台北報導

天氣逐漸轉熱,肌膚就開始鬧脾氣,這時需要一些涼感保養來舒緩膚況,悶熱的膚況就靠以下這些產品來救急。

▲RMK煥膚美肌露(沁涼凝露型) ,150ml,1,450元。

每年夏季限定推出,涼感的凝膠質地,清新舒緩調理肌膚,塗抹肌膚時,濃郁的凝膠瞬間融化為水感液狀,迅速滲透肌膚,調理出彈潤膚質的保濕液。

▲MAKE UP FOR EVER 超能量冰沙翹唇萃,850元。

將保養成分帶入唇彩中,多重精油配方擦上後唇紋立刻消失不見,全天保濕水潤豐翹;一擦馬上感受到薄荷涼感清新,避免一般潤唇產品帶來的悶黏厚重感,上唇舒適零負擔。

▲LUX 小氣泡爽膚沐浴露 微醺白桃香,700g,309元。

運用頂空活萃技術捕捉還原蜜桃成熟時的清甜,這款微醺白桃香的香調很有層次感,包含前調舒爽柚香、中調微醺白桃及香甜蘋果香、後調淡雅茉莉香等,整體帶給人很清甜舒適的香氣。更蘊含100%純度冰感薄荷因子,讓人有加倍沁涼感。

▲SUQQU 潔淨煥顏磨砂膏,100g,1,750元。

SUQQU首次推出大容量的去角質多功能產品,雙重磨砂顆粒搭配3種礦泥,可當洗顏、周間去角質、沖洗式泥膜,相當實用。

▲SABON 沁檸薄荷 溫和淨化洗髮乳,200ml,980元。

可溫和清潔頭皮髮絲,蘊含夏日降溫配方水薄荷植萃與薄荷醇,帶來極致沁涼感,有效舒緩並使頭皮涼爽,穩定髮肌狀態。