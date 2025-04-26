雙魚只是因為心軟！「最藏不住秘密星座」Top 5公開

▲有些星座藏不住秘密是天性使然。（圖／翻攝自FB/翻攝自tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

12星座中誰最守不住秘密呢？雖然他們並不是惡意洩密，但因為天性使然，總是容易不小心說出口，看看你身邊的朋友上榜了嗎？

#第5名 雙魚座

雙魚座情緒化又感性，他們常常因為「太在意別人感受」而洩密。他們可能在情緒脆弱時不小心說漏嘴，或是在安慰別人時說出：「其實他也不是故意的啦，那天他只是……」結果無意間把整個故事曝光。他們的大嘴是出於心軟與共情，卻也因此容易傷人。

#第4名 天秤座

天秤座常常夾在朋友之間不知該如何保密。當A跟他說了秘密，又怕B不開心，就會忍不住暗示或透露一點，結果變成兩邊都得罪。他們雖然外表溫和，內心卻不擅長拒絕，也不懂得守住每一條界線，於是秘密就在不知不覺中流出去。

#第3名 獅子座

獅子座喜歡成為焦點，也愛當故事的主角。他們在聚會中常靠講別人八卦來炒熱氣氛，順便彰顯自己消息靈通。為了贏得他人注意或增加權威感，獅子有時會不經意透露「內幕消息」，而這些消息往往正是朋友拜託他們不要說的秘密。獅子不見得是有心，但為了吸引目光，他們的嘴很難控制。

第2名 射手座

射手座個性直率、毫不掩飾，說話不經大腦是他們的特色。他們討厭虛偽與遮遮掩掩，常常在無意中把別人不想公開的事說出口。射手不太能理解「秘密」的重要性，認為大家應該坦誠相待，甚至會覺得「我又沒惡意，有什麼關係？」這種態度，讓他們在不知不覺間成了洩密高手。

第1名 雙子座

雙子座天生好奇心重，對八卦與新鮮事充滿興趣。他們的語言能力強、反應快，一有消息就忍不住分享給朋友聽。他們並非惡意洩密，而是天生愛講話、怕無聊，秘密對他們來說像熱騰騰的新聞，不說出口簡直難受。而且雙子座有時會忘記哪些話該說、哪些不該說，不小心就把別人的私事當成聊天素材。