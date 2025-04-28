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星巴克今「特定飲品買一送一」　7款冷飲現買多賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

準備迎接炎熱天氣到來，星巴克從今（4／28）起連續2天，推出「特定冷飲大杯以上買一送一」優惠，7款指定飲品包括咖啡、星冰樂、星沁爽等品項，購買大杯以上現賺多一杯，同時間優惠的還包括路易莎上午11前黑卡第二杯半價、伯朗咖啡會員每日與美式買一送一等優惠。而4／30為國際珍奶日，85度C也推出黑糖珍珠鮮奶、黑糖珍珠厚奶第二杯25元優惠。

▲星巴克買一送一、85度C黑糖珍珠優惠。（圖／業者提供）

星巴克4／28、4／29連續兩天推出「夏日推薦 指定品項 好友分享日」優惠，期間從上午11點起至晚上8點，消費者至店購買指定7款冰飲，兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

指定好友分享品項包括檸檬冷萃咖啡、經典特調冷萃咖啡、巧克力可可碎片星冰樂、冰那堤、特選冰那堤、草莓巴西莓檸檬風味星沁爽、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。此外還有不適用此優惠的門市，詳細資訊請看文後列表

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館4月底前，每周一持伯朗Lounge卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。

▲路易莎、星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

路易莎則針對自家黑卡會員，4月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞歌姬藝伎」，也祭出原價150元，特價100元優惠。

▲星巴克買一送一、85度C黑糖珍珠優惠。（圖／業者提供）

4／30迎來國際珍奶日，85度C當日推出限時優惠，店內中杯黑糖珍珠鮮奶、大杯黑糖珍珠厚奶茶，同品項「第二杯25元」回饋，原價65元的黑糖珍珠鮮奶，平均一杯只要45元；原價55元的黑糖珍珠厚奶茶，單杯特價為40元。

▲星巴克買一送一、85度C黑糖珍珠優惠。（圖／業者提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA。

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星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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