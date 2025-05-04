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《機智住院醫生生活》8金句：為什麼上班要準時，下班就不能準時

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記者鮑璿安／綜合報導

由高允貞、申始雅、姜有皙主演的《機智住院醫生生活》在4月12日上線，主角「吳怡瑛」是一名鐘路律帝醫院婦產科住院醫生，她因為沒錢也沒社交能力，不得不乖乖上班，當中的職場語錄也成為許多人的縮影，出現不少金句台詞讓大家超級有共鳴，一起來看看！

1. 但我還是覺得要追究，不管我能不能改正他們，那都不關我的事，我一定要說出該說的話，吃虧的人明明是我，為什麼我還要忍受，我沒辦法這樣做。

2. 直接說出名字不太好，不在背後說人閒話，這是我職場生活的鐵則。

3. 我覺得職場生活跟我的興趣不合，太累了，為什麼上班要準時，下班就不能準時？

4. 產科教科書的第一頁寫著這樣的一句話，有時候不幸的事，也會發生在善良的人們身上。

5. 因為自己不想負責任，而浪費別人的時間，那就是無能。

6. 我沒錢，越沒錢就越想吃東西，真悲傷。

7. 要是你媽媽過世的話，心裡就會有這麼大的洞，我現在還有，非常大，所以不要躲起來哭，不要明明很傷心還要假裝在笑，你想做什麼就都去做，知道了嗎？

8. 生下孩子之後又更多事要擔心，所以不要盼望您的那些擔憂會消失，那樣對媽媽的心理健康會更好，要把這個當作是孩子替您帶來幸福的代價，還能怎麼辦，但值得慶幸的是擔心的事大部分都不會發生。

關鍵字：

金句, 職場, 機智住院醫生生活

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