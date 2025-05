Jo Malone護手霜換可愛新裝、荷包蛋吐司變海棉　4款美妝小物超治癒

▲嬌蘭花草水語護手霜、荷包蛋海綿。(圖/吳雅鈴攝、品牌提供)

圖文/CTWANT

看到療癒的東西,心情就莫名變好?不是我們幼稚,是長大後真的太需要一點可愛來撫慰疲憊日常!從粉嫩色的護手霜、香香的洗面乳,到像早餐一樣的萌趣洗碗海綿,這些小東西可能沒辦法解決大問題,但在煩躁、倦怠、心情低落的時候,它們給的溫柔就是這麼剛剛好。

嬌蘭花草水語護手霜:擦完手連心情都變好了

嬌蘭這回推出的花草水語護手霜系列,瓶身是粉嫩色系搭配霧面質感,圓弧設計拿起來超順手,根本就是視覺療癒開場!配方中還加入高級蜂蠟乳,質地細緻滑順,不黏手又保濕;而最加分的當然就是香味,選自嬌蘭經典「花草水語香水」系列的三款人氣調性陽光甜橘、晨霧玫瑰、夏沁玫瑰,擦在手上的瞬間,像是把整座春天花園都帶出門了。

▲嬌蘭花草水語護手霜50ml/1,930元。(圖/吳雅鈴攝)



Jo Malone London POP ART護手霜:香氛X時尚的掌心風景

英倫香氛專家Jo Malone London這次把護手霜變成行動藝術品!驚喜新衣是以POP ART包裝風格登場,普普藝術元素搭配經典奶油色鋁管,看起來就是有質感又俏皮;再加上它的保濕力也毫不馬虎,玻尿酸與天然甘油成分讓雙手整天都柔嫩又不黏膩,精心測量過的30ml容量,放包包裡、辦公桌上都剛剛好。

▲Jo Malone London人氣商品之一的護手霜,今年推出不一樣的時髦可愛新版本。(圖/品牌提供)

▲其中最大亮點當屬全新香氣護手霜英國橡樹與榛果,爽脆榛果交織木質香根草,融合烘烤橡樹溫暖底蘊的清新木質調,是男女接受度都很高的一款自然香調。(圖/品牌提供)

BEAUTYPLAYER x one one zero seven:洗臉也能被可愛包圍

說到療癒日常,BEAUTYPLAYER和韓國人氣設計品牌one one zero seven的聯名洗顏組絕對值得收藏!包裝上出現的萌寵Gongsil與Gongchil不只讓洗臉變可愛,裡頭的實力也很硬派,「O₂胺基酸高效修護洗面露」搭配光波共振高溶氧技術與胺基酸系清潔成分,洗起來溫和不刺激,連敏感肌也能安心使用;搭配的「100%純棉極柔潔膚巾」則使用雙面設計,一面3D珍珠紋能幫助代謝老廢角質,另一面平滑紋則適合大範圍清潔,擦起來親膚不掉屑,洗臉後用來擦乾剛剛好。

▲BEAUTYPLAYER O₂胺基酸淨嫩新生組1107聯名限定款/特價990元,內含O₂胺基酸高效修護洗面露160ml+O₂胺基酸高效修護洗面露30ml+100%純棉極柔潔膚巾+自袋便利環保袋。(圖/品牌提供)



Goodies&co.早餐組:連做家事都變得超Q超療癒

最後登場的是居家系可愛代表,Goodies&co.的二合一蔬果碗盤洗潔劑+荷包蛋吐司清潔海綿組!沒錯,你沒看錯,長得像荷包蛋和吐司的海綿,採用高密度PU泡棉的設計起泡力強、快乾不卡味,不僅洗碗時像在做早餐一樣超有畫面感,連洗潔劑也很強大,加入日本柿單寧、台灣小農咖啡萃取除異味,還有義大利橄欖油皂液、保養級植物甘油,不傷手、不殘留,洗後飄散淡淡蘋果香,就算是不喜歡洗碗的人,保證也會默默上癮。

▲Goodies&co.【早餐組】⼆合⼀蔬果碗盤洗潔劑+荷包蛋吐司清潔海綿組/1,099元。(圖/品牌提供)



