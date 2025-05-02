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Jo Malone護手霜換可愛新裝、荷包蛋吐司變海棉　4款美妝小物超治癒

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心理學證實：「喜歡可愛的東西」是大人的情緒防禦機制！粉嫩護手霜、荷包蛋海綿…這些萌物都是撐過崩潰日常的小救星！

▲嬌蘭花草水語護手霜、荷包蛋海綿。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

看到療癒的東西，心情就莫名變好？不是我們幼稚，是長大後真的太需要一點可愛來撫慰疲憊日常！從粉嫩色的護手霜、香香的洗面乳，到像早餐一樣的萌趣洗碗海綿，這些小東西可能沒辦法解決大問題，但在煩躁、倦怠、心情低落的時候，它們給的溫柔就是這麼剛剛好。

嬌蘭花草水語護手霜：擦完手連心情都變好了

嬌蘭這回推出的花草水語護手霜系列，瓶身是粉嫩色系搭配霧面質感，圓弧設計拿起來超順手，根本就是視覺療癒開場！配方中還加入高級蜂蠟乳，質地細緻滑順，不黏手又保濕；而最加分的當然就是香味，選自嬌蘭經典「花草水語香水」系列的三款人氣調性陽光甜橘、晨霧玫瑰、夏沁玫瑰，擦在手上的瞬間，像是把整座春天花園都帶出門了。

心理學證實：「喜歡可愛的東西」是大人的情緒防禦機制！粉嫩護手霜、荷包蛋海綿…這些萌物都是撐過崩潰日常的小救星！

▲嬌蘭花草水語護手霜50ml／1,930元。（圖／吳雅鈴攝）

Jo Malone London POP ART護手霜：香氛Ｘ時尚的掌心風景

英倫香氛專家Jo Malone London這次把護手霜變成行動藝術品！驚喜新衣是以POP ART包裝風格登場，普普藝術元素搭配經典奶油色鋁管，看起來就是有質感又俏皮；再加上它的保濕力也毫不馬虎，玻尿酸與天然甘油成分讓雙手整天都柔嫩又不黏膩，精心測量過的30ml容量，放包包裡、辦公桌上都剛剛好。

心理學證實：「喜歡可愛的東西」是大人的情緒防禦機制！粉嫩護手霜、荷包蛋海綿…這些萌物都是撐過崩潰日常的小救星！

▲Jo Malone London人氣商品之一的護手霜，今年推出不一樣的時髦可愛新版本。（圖／品牌提供）

心理學證實：「喜歡可愛的東西」是大人的情緒防禦機制！粉嫩護手霜、荷包蛋海綿…這些萌物都是撐過崩潰日常的小救星！

▲其中最大亮點當屬全新香氣護手霜英國橡樹與榛果，爽脆榛果交織木質香根草，融合烘烤橡樹溫暖底蘊的清新木質調，是男女接受度都很高的一款自然香調。（圖／品牌提供）

BEAUTYPLAYER x one one zero seven：洗臉也能被可愛包圍

說到療癒日常，BEAUTYPLAYER和韓國人氣設計品牌one one zero seven的聯名洗顏組絕對值得收藏！包裝上出現的萌寵Gongsil與Gongchil不只讓洗臉變可愛，裡頭的實力也很硬派，「O₂胺基酸高效修護洗面露」搭配光波共振高溶氧技術與胺基酸系清潔成分，洗起來溫和不刺激，連敏感肌也能安心使用；搭配的「100%純棉極柔潔膚巾」則使用雙面設計，一面3D珍珠紋能幫助代謝老廢角質，另一面平滑紋則適合大範圍清潔，擦起來親膚不掉屑，洗臉後用來擦乾剛剛好。

心理學證實：「喜歡可愛的東西」是大人的情緒防禦機制！粉嫩護手霜、荷包蛋海綿…這些萌物都是撐過崩潰日常的小救星！

▲BEAUTYPLAYER O₂胺基酸淨嫩新生組1107聯名限定款／特價990元，內含O₂胺基酸高效修護洗面露160ml＋O₂胺基酸高效修護洗面露30ml＋100%純棉極柔潔膚巾＋自袋便利環保袋。（圖／品牌提供）

Goodies&co.早餐組：連做家事都變得超Q超療癒

最後登場的是居家系可愛代表，Goodies&co.的二合一蔬果碗盤洗潔劑＋荷包蛋吐司清潔海綿組！沒錯，你沒看錯，長得像荷包蛋和吐司的海綿，採用高密度PU泡棉的設計起泡力強、快乾不卡味，不僅洗碗時像在做早餐一樣超有畫面感，連洗潔劑也很強大，加入日本柿單寧、台灣小農咖啡萃取除異味，還有義大利橄欖油皂液、保養級植物甘油，不傷手、不殘留，洗後飄散淡淡蘋果香，就算是不喜歡洗碗的人，保證也會默默上癮。

心理學證實：「喜歡可愛的東西」是大人的情緒防禦機制！粉嫩護手霜、荷包蛋海綿…這些萌物都是撐過崩潰日常的小救星！

▲Goodies&co.【早餐組】⼆合⼀蔬果碗盤洗潔劑＋荷包蛋吐司清潔海綿組／1,099元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 護手霜, 海綿, 美妝

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