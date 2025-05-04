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學孫芸芸、許路兒維持少女感　5個凍齡秘訣趕快學起來

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想跟孫芸芸、許路兒一樣少女感？殘酷事實就是不能胖，5個凍齡秘訣趕快學起來

▲孫芸芸、許路兒。（圖／取自aimeeyunyunsun IG、lurehsu IG）

圖文／CTWANT

孫芸芸、許路兒真的是許多女性心目中的凍齡天花板，隨著年齡增長，保持外表年輕、內心有活力更成為許多中年女性努力的目標。想要維持「少女感」，其實不只是外表凍齡，更是從生活習慣、心態調整、內外保養一起同步進行。只要掌握對的方法，不論年齡幾歲，都能活出自己的青春氣息！

學孫芸芸、許路兒維持少女感的方法：很殘酷的事實就是不能胖

一胖老十歲，尤其是「虎背熊腰」的體態自然就成了別人眼中的大嬸，一定要記得少油、少糖、多蔬菜水果，讓身體從內而外保持清爽輕盈。還有維持良好的運動習慣也是重點，懶得出門就在家看網路影片跟練「少女背」、「瘦手臂」、「瘦大腿」，打造健康勻稱的身材，即使穿得簡單也能很有質感又青春。

想跟孫芸芸、許路兒一樣少女感？殘酷事實就是不能胖，5個凍齡秘訣趕快學起來

▲孫芸芸維持好身材。（圖／取自aimeeyunyunsun IG）

學孫芸芸、許路兒維持少女感的方法：早睡少熬夜才不會浮腫

邁入中年後熬夜馬上就會使眼袋浮腫、黑眼圈加深，還會拖垮新陳代謝、腹部容易堆積脂肪，少女時期的緊緻輪廓線直接不見，許多女明星的保養方法都是提早睡覺，早上起來才會精神奕奕、容光煥發。

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▲40歲後要少熬夜。（圖／取自aimeeyunyunsun IG）

學孫芸芸、許路兒維持少女感的方法：重視肌膚保濕與防曬

每天做好清潔、保濕，外出堅持防曬是對抗老化最基本也最有效的方法。別以為女明星維持少女感很輕鬆，其實都是平時努力的堆積才有的成果，抗老永遠不怕太晚、只怕你不開始就先放棄。

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▲許路兒狀態保持得好。（圖／取自lurehsu IG）

學孫芸芸、許路兒維持少女感的方法：心態年輕、自我充實

千萬不要連放假都躺在家裡滑手機，只會讓你感覺越來越頹廢，努力學習新事物、對事情保有好奇心，讓內心永遠保持青春活力。比如去一個沒去個地方踩點，或者學習新的興趣、參加沒上過的才藝課...，這些新鮮的事物都能激活身體細胞，算是一種心靈保養同時能讓你保有活力與動力。

想跟孫芸芸、許路兒一樣少女感？殘酷事實就是不能胖，5個凍齡秘訣趕快學起來

▲即使工作累了，也要努力學習新事物。（圖／取自lurehsu IG）

學孫芸芸、許路兒維持少女感的方法：適合自己的穿搭與打扮

選擇清爽自然的穿搭與淡妝，修飾而不過度裝扮，展現自然的好氣色。比如年紀大了真的不適合濃妝，龜裂的粉底與過濃的眼影會讓人立馬老十歲，在妝容上可以多去專櫃試妝，聽聽彩妝師不同的意見或者報名彩妝課程來了解自己，在妝容修飾真的能年輕不少。另外，穿搭就是要靠自己多學習，像46歲的孫芸芸就很適合歐美微辣風，50歲許路兒的穿搭則是韓系小姊姊風，一樣都非常好看。

想跟孫芸芸、許路兒一樣少女感？殘酷事實就是不能胖，5個凍齡秘訣趕快學起來

▲許路兒韓系小姊姊風穿搭。（圖／取自lurehsu IG）

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關鍵字：

周刊王, 孫芸芸, 許路兒, 凍齡

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