累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人

記者曾怡嘉／綜合報導

夜深了正要休息，你會選擇哪個枕頭呢？《小紅書》上有個熱度很高的心理測驗，據說從你的答案就可知道你是不是一個好欺負的人，一起來測測看！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#當你感到疲憊想睡覺時，你會選擇哪一個枕頭呢？

A.黃底細條紋方枕



B.粉色條紋方枕



C.藍色條紋圓筒枕



D.淺紫色條紋方枕

-----------（下有完整解析）

#挑選A的你

你的內心柔軟又善良，總是為他人著想，在朋友圈中你是好好先生/小姐，總是不擅長拒絕別人的請求，即便有點為難，但也不想讓朋友失望。這樣的個性有時會為你招來麻煩，你即便善良也要帶點鋒芒，才能讓夠保護自己。

#挑選B的你

你脾氣很好，個性溫柔又堅定，對朋友也算很有包容力，但是千萬別以為你沒有底線，只要別人太超過，你會勇敢表達不滿，讓別人知道你並不是好欺負的人。基本上，溫柔和力量是可以共存的，這就是你迷人的地方。

#挑選C的你

個性獨立的你其實很有主見，遇到不合理要求，你絕不會妥協，日常生活中，也會捍衛自己的權益，只要站得住腳，你便敢堅持做對的事情，你自帶氣場，別人知道你不太好欺負，絕不敢惹錯人。

#挑選D的你

你看似隨和，內心其實很倔強，你很能看清誰是好友，誰又是想佔你便宜的人，你總會找到適當時機，果斷反擊對方，也是因為這樣的外柔內剛，在人際關係上總是握有主動權，所有的事情都在你的控制之中。