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番茄、馬鈴薯都在內！「10款食物」別放冰箱容易壞

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▲▼「10款食物」別放冰箱容易壞。（圖／Unsplash）

▲番茄冷藏過後會讓味道變淡、外皮也會變皺。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

去超市或是市場買了食物，你都怎麼保存呢？大多數的人下意識會將食物通通丟進冰箱，總覺得這是最佳保存方法，但提醒大家不是每款適合都是和冷藏，盤點10樣常被誤以為可以冰，卻不適合進冰箱的食物，看完讓人長知識。

#番茄

低溫會破壞細胞結構，使番茄的口感變粉、味道變淡。

#馬鈴薯

馬鈴薯冷藏後會使澱粉轉為糖，影響口感與健康，加熱時恐產生丙烯醯胺。

▲▼「10款食物」別放冰箱容易壞。（圖／Unsplash）

#洋蔥

洋蔥也是不適合冷藏的食物之一，放進冰箱中會潮濕導致發霉、變軟，應放在通風乾燥處較恰當。

#大蒜

大蒜和洋蔥一樣也是不適合冷藏，冰過容易發芽、變爛，失去原有風味。

▲▼「10款食物」別放冰箱容易壞。（圖／Unsplash）

#香蕉

誰也有把香蕉放進冰箱的經驗？低溫會讓香蕉表皮快速變黑、口感變糊，因此保存在室溫即可。

#麵包

冷藏使澱粉老化加快，導致麵包變乾、變硬，但麵包有時因為餡料關係而非冰不可，建議拿出來後噴一點水再放入烤箱，就可恢復先前的口感。

▲▼「10款食物」別放冰箱容易壞。（圖／Unsplash）

#蜂蜜

蜂蜜容易結晶變硬，影響口感，常溫密封保存最佳。

#咖啡豆/咖啡粉

咖啡豆和咖啡粉易吸濕氣與冰箱異味，導致變質、風味流失。

#酪梨

未成熟的酪梨冰起來會中斷熟成、口感變差。

#辣椒

辣椒和大蒜都怕潮濕，若放入冰箱中沒有包好，潮濕會讓辣椒變軟腐爛，放陰涼通風處即可。

關鍵字：

食物保存, 冷藏, 誤區, 食材, 食物

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