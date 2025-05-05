包開箱／BV實用新款母親節送禮清單！超萌水餃袋、舒淇曬降落傘編織包

記者鮑璿安／專題報導

母親節將至，獻上一顆擁有經典雋永設計的包款，毫無疑問是貼心之舉，《ET FASHION》本次包開箱環節就精選了BOTTEGA VENETA近期的話題款式，看看那一顆最貼近母親的心？

全新成員「Pinacoteca」

▲這次帶來全新成員「Pinacoteca」，擁有小巧托特包、水餃包的可愛廓形 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

BOTTEGA VENETA選擇以低調的設計美學包裹著品牌經典編織工藝，這次帶來全新成員「Pinacoteca」，擁有小巧托特包、水餃包的可愛廓形，同時運用引以為傲的Intrecciato編織手法打造而成，一氣呵成的編織紋理，絲滑牛皮革不僅耐用也十分柔軟親膚，並且採用長手柄設計可實現手提或肩背造型。此外，最貼心的設計莫過於當中的可拆卸拉鍊袋，能夠將零錢或是小卡片放置其中，置物空間恰到好處。除了經典的黑色、淡褐色之外，這次也同步帶來了溫柔的櫻花粉色調，在日常搭配中散發活力。

舒淇同款降落傘包全新Parachute系列





▲全新Parachute系列包如其名，「降落傘」般的可愛外觀直接著陸在大家心中 。（圖／品牌提供、品牌官網）



全新Parachute系列包如其名，「降落傘」般的可愛外觀直接著陸在大家心中，Parachute設計語言持續著重在品牌經典的 Intrecciato 編織手工藝，緊密的皮革編織出勻稱線條，廓形則是下寬上窄，以細長的編織手柄連接，廓形如同降落傘一般，而標誌性的黃銅 Knot 繩結元素也沒有缺席，結合實用性和精湛的工藝備受矚目。





▲Bottega Veneta 品牌大使舒淇日前在看秀時，上身了全新Parachute包。（圖／品牌提供）

而Bottega Veneta品牌大使舒淇日前在看秀時，就上身了全新Parachute包，她身穿黑色深V洋裝，肩背上寧靜消暑的薄荷綠色包款，整體由內而外散發的時髦感不需要多說，也讓這款包更具話題性。

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▲Softbit 馬銜鍊肩背包有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Gucci走過Jackie 1961、Horsebit 1955等經典款式，為大家帶來新面孔Softbit 馬銜鍊肩背包，有別於過往的方正包款，廓形變得柔軟許多，Softbit以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形。當然Softbit 馬銜鍊肩背包將品牌靈魂元素改革，翻玩最早於1937年設計的Horsebit （馬術鍊元素），為其標誌性符碼改造成為半截樣式，看起來依舊熟悉，但是尺寸放大許多，輕鬆垂掛在包身之中，猶如攜帶珠寶般散發迷人光澤感，同時也作為磁釦方式固定包款，造型經典深入人心。