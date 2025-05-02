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阿曼王室訂製「錶王」台北曝光　富藝斯同場秀會噴香水的槍型時計

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▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲全新未拆封的PP型號5970P-013鉑金計時萬年曆腕錶，是富藝斯2025年香港春季拍賣台北預展焦點，估價約16,288,840元起。

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣公司富藝斯（PHILLIPS）2025年香港春季拍賣台北預展，明（3日）、後天（4日）於台北BELLAVITA寶麗廣塲B1的藝文空間舉行，展出5月底將在香港九文化區的亞洲總部舉辦的「名錶薈萃—香港ＸＸ」與「現代及當代藝術：晚間和日間拍賣」近百件亮點拍品。名錶類「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）依然是焦點，展出面盤6時位置鐫刻中東阿曼雙刀圖誌Khanjar的Nautilus型號3700腕錶，是阿曼蘇丹卡布斯（Qaboos Bin Said Al Said）親自訂製贈與貴客，據知世上僅知4只精鋼版本之一，且是唯一獲得品牌後補證書認證阿曼雙刀圖案面盤的錶款，更顯珍貴。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲PP於1978年製的型號3700/1Nautilus Jumbo Oman腕錶登富藝斯拍賣會，估價約15,881,000元起。

23日至25日舉辦的富藝斯香港「名錶薈萃—香港ＸＸ春拍」領銜錶款，是全新原廠雙封、可能獨一無二的PP 5970P-013鉑金萬年曆計時腕錶，灰色面盤搭配獨特的紅色指針與英文日曆盤，透明底蓋鐫刻「À Mon Fils」（致吾子），代表此錶為特別訂製款，不過此次與同樣將上拍的博物館級卡地亞（Cartier）Art Deco裝飾藝術時期座鐘均未來台展出，此次在台北曝光的古董有不少是十九世紀為中國市場打造的精巧機械時計，一款手槍形香水裝置時計不僅擁有華麗的珠寶裝飾，還能顯示時間、灑出香氛，十分別緻。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲富藝斯上拍Moulinié, Bautte & Cie約1800年製的黃金琺瑯手槍時計，備香水裝置，估價約3,257,000元起。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲卡地亞約1930年製的獨一無二且卓越珍罕的水晶神秘鐘，估價約8,144,000元起。

27日舉槌的「現代及當代藝術：晚間和日間拍賣」，富藝斯來台展美國著名當代藝術大師喬治康多（George Condo）標誌性之肖像創作《F藍調》，以及吳冠中、草間彌生、趙無極和李真等亞洲藝術大師傑作，同場還有新銳藝術家赫南巴斯（Hernan Bas）及加藤泉的作品，點出功力扎實、資歷完整的藝術家創作，才能細水長流獲得藏家支持。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲富藝斯同場展出喬治康多《F藍調》，估價約48,866,520元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲富藝斯將上拍吳冠中1994年作品《春秋》，估價約15,474,000元起。

儘管今年大環境動盪，拍賣公司依然細心觀察市場趨勢選品以搶佔市場，香港蘇富比（Sotheby’s）日前舉辦的「珍貴名錶」拍賣創造佳績，總成交額達約688,203,490元 較去年同期增長逾三成，全場有4款拍品落槌價超過4000萬元，拔得頭籌是PP獨一無二的粉紅金型號2499萬年曆計時碼錶，以超過6800萬元的高價拍出。

▲▼ 拍賣會 。（圖／公關照）

▲香港蘇富比日前「珍貴名錶」拍賣總成交額約688,203,490元 較去年同期增長逾三成。（圖／蘇富比提供）

關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, Sotheby’s, 蘇富比

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