亮珠寶／梵克雅寶讓媽咪心花朵朵開　Tiffany粉紅限定款迷人

▲梵克雅寶以立體的Frivole系列花朵珠寶，向天下母親獻上祝福。（圖／梵克雅寶提供）

記者陳雅韻／台北報導

母親節將至，獻上能天天貼身佩戴的漂亮項鍊，向媽媽傳遞那份敬愛與感謝吧！深具愛的意涵設計，更暖媽媽的心，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以18K金或玫瑰金雕琢的立體花朵珠寶Frivole系列，巧妙演繹彷彿被微風輕拂、花瓣邊緣微微翹起的生動模樣，細看每一組花瓣都是一顆小愛心，甜到心坎裡。





▲梵克雅寶9朵花Frivole項鍊，750,000元。

Tiffany & Co.則為大中華地區獨家推出Tiffany Knot新作粉色藍寶石玫瑰金鍊墜小型款，Knot象徵愛的緊密聯繫，其設計靈感源自品牌典藏蝴蝶結圖騰，新款於纏繞的繩結上鑲嵌粉色藍寶石，展現溫柔甜美氣息；而個性之選不能錯過寶格麗（BVLGARI）經典B.zero1系列中的Bvlgari Bvlgari項鍊，18K金、白金、玫瑰金打造的環圈銘刻品牌名，中央鑲嵌單顆美鑽，洗鍊的設計適合時尚風格簡潔俐落的媽咪。





▲Tiffany大中華地區獨家新作Tiffany Knot 粉色藍寶石玫瑰金鍊墜小型款，89,000元。（圖／Tiffany提供）





▲寶格麗BVLGARI BVLGARI玫瑰金鑲鑽項鍊（由上而下），18K金鑲鑽與18K白金鑲嵌鑽款式。（圖／寶格麗提供）

鑽石的魅力也讓人難以抵擋，CHAUMET運用圓形明亮式切割、梨形切割、枕形切割及品牌獨創的88面六角形切割等多樣化的車工鑽石創作精緻珠寶，為媽媽們增添光彩，以Joséphine Éclat Floral系列項鍊為例，鑲有1顆1克拉以上的枕形切割鑽石 ，極具份量感；義大利品牌DAMIANI旗下Mimosa含羞草系列項鍊由鑽石錯落排列成V形，則能完美修飾頸部線條。

▲模特兒佩戴CHAUMET Joséphine Éclat Floral系列珠寶，其中項鍊鑲有1顆1克拉以上的枕形切割鑽石約659,000元。（圖／CHAUMET提供）





▲DAMIANI Mimosa含羞草系列18K玫瑰金V形鑽石項鍊，106,400元。（圖／DAMIANI提供）

華人珠寶品牌Qeelin透過代表幸福與希望的如意創作Yu Yi系列，向天下媽咪獻上祝福，當中18K玫瑰金鑲鑽勾勒出如意圖騰，中央鑲嵌紫玉翡翠的項鍊，最能完美襯托媽媽的優雅氣質。





▲Qeelin Yu Yi 18K玫瑰金鑽石及翡翠項鍊中型款，297,500元。（圖／Qeelin提供）