GD牌Highball調酒開賣限量88萬瓶　「紅拉環＋黑瓶身」小雛菊版本早預熱

文／妞新聞

「Yeah, yeah～I got the power The power power up～」韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon、權志龍）」的影響力＋帶貨power果然沒有極限！不只演唱會門票、周邊開賣即秒殺，主理品牌PEACEMINUSONE的個人副業也沒有停下腳步，繼先前接連與運動品牌NIKE、雜貨品牌mo.nam.hee夢幻聯動後，居然跨界餐飲業了！？

GD牌Highball調酒開賣

「小雛菊易開罐」早預熱？

從Air Force 1小雛菊鞋、Kwondo 1雕花牛津鞋到小雛菊貓咪吊飾，這次居然推出「高級調酒」！？韓媒報導GD打造一款高級Highball雞尾酒（Sauvignon Blanc），以法國勃根地長相思白葡萄酒為基底，加入檸檬片，是具有清爽的果香和沁涼口感、很適合夏日的罐裝調酒，酒精度數為4.5度。

▲GD品牌聯名調酒由CU獨家販賣。（圖／IG@cu_official）

連鎖超商「CU」也官宣拿到了獨家販賣權，官方IG稍早更新一則開賣貼文，配文標榜『無可比擬的完美滋味』，同時預告在4月30日「COMING SOON」消息一出立刻引爆全球高度關注，紛紛好奇這款巨星級調酒的真面目（笑）。

▲GD牌Highball雞尾酒小雛菊版本。（圖／IG@izitmag_）

▲GD牌Highball雞尾酒在日前Galaxy Robot Night活動就悄悄曝光。（圖／sportsworldi）

可以看到GD牌Highball雞尾酒以全黑包裝，上面印有PEACEMINUSONE字樣，做出像是「膠帶纏繞的設計」，拉環還採用吸睛撞色「大紅色」，其實早在一個多月前的Galaxy Robot Night上，這個秘密合作就悄悄預熱，不過當時瓶罐是小雛菊的樣式，不知道為什麼改了設計，這次的聯名也很GD的「限量88萬罐」，4月30日於CU便利商店獨家販售，售價為4,500韓元（約台幣98元）！

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