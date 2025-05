GD牌Highball調酒開賣限量88萬瓶　「紅拉環＋黑瓶身」小雛菊版本早預熱

文/妞新聞

「Yeah, yeah~I got the power The power power up~」韓國天團BIGBANG隊長「GD(G-Dragon、權志龍)」的影響力+帶貨power果然沒有極限!不只演唱會門票、周邊開賣即秒殺,主理品牌PEACEMINUSONE的個人副業也沒有停下腳步,繼先前接連與運動品牌NIKE、雜貨品牌mo.nam.hee夢幻聯動後,居然跨界餐飲業了!?

GD牌Highball調酒開賣

「小雛菊易開罐」早預熱?

從Air Force 1小雛菊鞋、Kwondo 1雕花牛津鞋到小雛菊貓咪吊飾,這次居然推出「高級調酒」!?韓媒報導GD打造一款高級Highball雞尾酒(Sauvignon Blanc),以法國勃根地長相思白葡萄酒為基底,加入檸檬片,是具有清爽的果香和沁涼口感、很適合夏日的罐裝調酒,酒精度數為4.5度。

▲GD品牌聯名調酒由CU獨家販賣。(圖/IG@cu_official)

連鎖超商「CU」也官宣拿到了獨家販賣權,官方IG稍早更新一則開賣貼文,配文標榜『無可比擬的完美滋味』,同時預告在4月30日「COMING SOON」消息一出立刻引爆全球高度關注,紛紛好奇這款巨星級調酒的真面目(笑)。

▲GD牌Highball雞尾酒小雛菊版本。(圖/IG@izitmag_)

▲GD牌Highball雞尾酒在日前Galaxy Robot Night活動就悄悄曝光。(圖/sportsworldi)

可以看到GD牌Highball雞尾酒以全黑包裝,上面印有PEACEMINUSONE字樣,做出像是「膠帶纏繞的設計」,拉環還採用吸睛撞色「大紅色」,其實早在一個多月前的Galaxy Robot Night上,這個秘密合作就悄悄預熱,不過當時瓶罐是小雛菊的樣式,不知道為什麼改了設計,這次的聯名也很GD的「限量88萬罐」,4月30日於CU便利商店獨家販售,售價為4,500韓元(約台幣98元)!

