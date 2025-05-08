紫色眼影怎麼擦才好看？5技巧學起來　迪奧、SUQQU仙氣眼影盤夏季必收

▲紫色眼影怎麼擦才會好看。（圖／取自小紅書@三、品牌提供）

圖文／CTWANT

人氣品牌在夏天都推出絕美紫色調眼影盤，這篇還要來告訴你紫色眼影要怎麼擦才會好看又協調，趕緊把紫色眼影擦起來迎接夏天！

適合亞洲人的紫色眼影技巧：挑對色調

偏紅調紫（如梅紫、酒紅紫）適合黃皮膚，讓膚色顯得更亮。灰紫、煙燻紫則適合冷色皮膚，搭配冷色調底妝更有氣質。避免太螢光或藍調太重的紫，容易顯黑或讓眼皮浮腫。

▲偏紅調紫適合亞洲人的膚色 。（圖／取自suqqu_official IG）

適合亞洲人的紫色眼影技巧：眼窩打底很關鍵

用霧面裸棕色或淡橘色先打底，幫助紫色自然過渡，不會有色塊感。亞洲人眼皮容易泡，這一步可以減少「腫泡感」。紫色很挑光線與質地，珠光或偏光紫色會比霧面來得更好駕馭；可先從眼線筆或局部疊擦試試，不建議直接整片上紫色。

適合亞洲人的紫色眼影技巧：重點放在眼尾／下眼影

紫色眼影可以當主色用在眼尾V字區域或眼摺處，堆疊出深邃感。想走仙氣、日系感，可用珠光紫色掃在下眼影臥蠶處，增加亮點又不過火。

▲紫色眼影可以當主色用在眼尾V字區域或眼摺處。（圖／取自小紅書@羊羊不是陽陽）

適合亞洲人的紫色眼影技巧：加強睫毛與眼線平衡

紫色容易削弱眼神，要搭配深棕或黑色眼線、睫毛膏加強輪廓。有精神的眼妝＝紫色＋深色加強法，才不會顯得眼神迷茫。

▲紫色眼影要搭配深棕或黑色眼線。（圖／取自小紅書@三）

適合亞洲人的紫色眼影技巧：搭配唇色／腮紅要柔和

搭豆沙色、裸粉、莓果色唇彩最協調，太亮會搶戲。腮紅選擇偏冷色系（玫瑰、梅粉）更能和紫色眼影呼應。

迪奧 經典五色眼影 限量版#974 盛夏莓果

迪奧這次夏季限量真的美瘋了！以夏季的法國蔚藍海岸為靈感，致敬經典的「Toile de Jouy」約依印花，耀眼的金色光澤清晰刻劃圖騰細節，許多鐵粉直接一色收兩盤，其中一盤拿來珍藏用。這盤配色猶如夏日晚霞映照的莓粉色調，以明亮的粉紅色為核心，搭配柔和的藕粉色、魅惑的紫羅蘭及冷調的深邃棕，交織出夕陽般的夢幻眼妝。

▲迪奧 經典五色眼影 限量版#974 盛夏莓果／2,850元。（圖／品牌提供）

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤#146宙愁

如果想找最適合黃皮的紫色彩盤，那麼挑SUQQU就對了，這次靈感來自銀河系光燦般的無重力色調，充滿光澤感的紫色擦在眼皮上不會那麼重，反而像韓國女團aespa Winter給人有型又仙氣逼人的感覺。彩妝師劉人瑋老師提到透過眼影的高輪廓感加強高冷態度，而且SUQQU的紫色系有很多選擇也更貼合亞洲膚色。

▲SUQQU 晶采盈緻眼彩盤#146宙愁／2,600元。（圖／品牌提供）

SUQQU 晶采盈緻眼彩盤#148萌日向

宛如褪色般柔和的水洗粉紅色調趴得焦粉紅，並點綴銀色和紫色的珠光眼影，賦予雙眸懷舊氣息同時又散發性感氛圍，調配的相當平衡的粉紫色系不會太甜膩，卻非常有女人味，是讓人一用就會喜歡的紫色系眼影。

▲SUQQU 晶采盈緻眼彩盤#148／2,600元。（圖／品牌提供）

NARS 4 色眼彩盤 流光蝶羽版

全新限量的4色眼彩盤流光蝶羽版#SAKURA，以蝴蝶振翅的瞬間為靈感，為雙眸注入春夏的絢爛色彩！從裸眼到眼部細節點綴，一盤擁有四種色調、兩種質地：上排細鑽的琥珀粉金與冰透幻紫適合作眼窩中央打亮，提亮眼眸；下排霧感的柔霧杏桃與柔霧奶棕則適合作為眼窩打底和加強色，增添深邃立體感。

▲NARS 4 色眼彩盤 流光蝶羽版／1,950元。（圖／品牌提供）

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