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LIFE經典／全球首間3D列印星巴克德州開幕　39坪小門市為何受到關注？

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▲全球首間3D列印的星巴克門市。（圖／翻攝City of Brownsville, TX - Municipal Government官方粉絲頁）

▲全球首間3D列印的星巴克門市在布朗斯維爾開幕。（圖／翻攝City of Brownsville, TX - Municipal Government官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

全球咖啡知名品牌星巴克，近期在美國德州布朗斯維爾開設全球首間3D列印門市，大小僅39坪，沒有內用座位，僅提供車道點餐與外帶服務，這間門市的誕生，反應星巴克將針對後續勞工問題與全球永續做的改變方向，也象徵著全球建築業正迎向一個結合自動化、永續性與標準化的新時代。

▲全球首間3D列印的星巴克門市。（圖／翻攝City of Brownsville, TX - Municipal Government官方粉絲頁）▲全球首間3D列印的星巴克門市。（圖／翻攝City of Brownsville, TX - Municipal Government官方粉絲頁）

這間受到討論的新門市位於美國德州最南部的城市布朗斯維爾，它是該州的一個小城，根據維基百科的資料，2023年的人口數還不到20萬人，該門市由德國的 Peri 3D Construction利用Cobod BOD2列印技術建造，採用特殊混凝土材料進行3D列印，外殼面積約為1,400平方英尺，約為39坪大小，內部設有行動點餐取餐櫃台與車道服務窗口，無設置內用座位。

▲全球首間3D列印的星巴克門市。（圖／翻攝City of Brownsville, TX - Municipal Government官方粉絲頁）

該技術以類似水泥的列印材質進行層層堆疊施工，由自動化機器人操作，施工過程精準快速。根據Cobod 表示，過去三年全球已有超過50台 BOD2 印表機投入各類建案，涵蓋住宅、商用建築、學術機構與材料研發領域。這星巴克門市則是該技術首次進入國際連鎖品牌實體門市的指標性案例。

▲全球首間3D列印的星巴克門市。（圖／翻攝City of Brownsville, TX - Municipal Government官方粉絲頁）

在數年前已經出現許多3D列印建築的案例，這間店引發科技與建築界關注，是因為這是國際大企業針對當前全球勞動力短缺的挑戰而備受討論。透過3D列印，施工過程能有效減少對人工的依賴，降低成本與時間壓力，為人力緊張的建築業提供可能的出路。

相較傳統建築方式，3D列印可大幅減少材料浪費與碳排放，並實現模組化設計，有助於推動永續建築目標。對於長期致力於企業社會責任的星巴克而言，這座門市不只是創新空間，更是對環境友善與節能減碳的嘗試。

3D列印建築所展現的標準化、快速部署與成本控制潛力，對於如星巴克這類需大量拓點的全球品牌而言，極具策略意義。未來若證明此建築模式具成本效益，將可能加速全球門市部署，甚至成為連鎖零售的新標配，也象徵未來城市空間打造，可能將朝向更快速、環保、彈性的方向邁進。

關鍵字：

星巴克, 3D列印, 建築科技, 永續性, 咖啡店

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