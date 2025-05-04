睡不好讓人好疲憊！「3個助眠方案」讓你一覺到天亮

記者曾怡嘉／綜合報導

許多人因為晚睡或熬夜，導致睡眠品質下降。這些行為不僅造成「睡眠債」，還可能引發頭痛、肩頸僵硬甚至情緒不穩。更重要的是，睡眠不足會影響皮膚健康，導致膚色暗沉、粗糙膚況及細紋增加。此外，長期的壓力和疲勞，可能進一步削弱身體的免疫力，在此提供3大放鬆提案，讓你充飽電後再出發。

▲東森自然美 頭等舒壓好眠護理課程。

東森自然美針對長時間面對螢幕或工作壓力較大的族群，推出「頭等舒壓好眠護理課程」，60分鐘課程融合東方經絡養生理念與現代科技護理，將放鬆與健康管理合二為一。從芳香嗅吸、頭部按摩到遠紅外線陶瓷撥筋、肩頸精油按摩與熱敷放鬆，結合多重手法，舒適按摩、釋放壓力，深層舒緩肩頸僵硬與疲憊。

▲夢研所 好夢香浴露 - 琥珀森林，780g，299元。

夢研所的「好夢香浴露系列」，融合療癒身心的專利萃取天然洋甘菊精萃GABA，沐浴間即刻放鬆緊繃的身心；養膚級海藻醣與維他命B5成份，柔嫩潤澤肌膚之餘，更讓夜晚沐浴升級為睡前舒壓儀式，從嗅覺到觸覺全面感受放鬆，洗出一夜的安穩好眠與好夢

▲NEOM 靜心舒眠枕頭噴霧，30ml，1,100元。

完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息，以11種純淨精油共譜自然清新助眠香息。上床之前，將靜心舒眠枕頭噴霧噴灑於枕頭，接著以鼻子吸氣7秒，然後慢慢從嘴裡吐氣11秒鐘，感受療癒氣息。