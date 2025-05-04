fb ig video ETtoday search mobile

營養師：睡前碰「3種食物」容易睡不著、睡醒反而會更累

>

▲▼營養師：睡前碰「3種食物」容易睡不著 。（圖／Unsplash）

▲過量咖啡因容易抑制睡意。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近很難入睡，即便睡著也很淺眠？想要改善睡眠品質，營養師高敏敏建議可以補充好眠營養素，吃對東西幫助快快入睡，同時也提醒睡前有三種食物不要碰，以免影響睡眠。

#礦物質鈣

營養師高敏敏表示，鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，像是補充小魚乾、豆乾、牛奶、杏仁、莧菜，都有穩定神經、放鬆肌肉 避免半夜抽筋的功效。衛福部建議，成年人每日鈣質攝取量為1000mg，13-18歲的青少年為1200mg。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

#礦物質鎂

鎂可以提升褪黑激素、降低皮質醇，使睡眠品質更好，不只如此更是與肌肉的放鬆和收縮相關，補充足夠的鎂，還能幫著血管放鬆、降低血壓，像是黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜都是好選擇。

#色胺酸

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，身體補充色胺酸後，會先組成血清素來幫助放鬆心情，再進一步生成褪黑激素幫助睡眠，建議補充起司、雞胸肉、豬里肌、雞蛋、黑豆等食材。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

#維生素B2、B6

維生素B6有維持神經穩定性、消除焦慮的功效，和維生素B2一起作用，可幫助合成血清素，使色胺酸轉換成褪黑激素幫助睡眠。富含維生素B2、B6的食物包括牛奶、燕麥、瘦肉、魚類、堅果種子類、豆蛋類。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

除了以上營養素以外，營養師也建議睡前不要吃三種食物，以免睡不好。

1.高熱量宵夜：增加腸胃負擔、胃酸逆流、火燒心。

2.酒精：看似助眠，其實酒精代謝容易淺眠，使睡眠品質更差。

3.咖啡因飲品：（像是茶飲、咖啡、可樂）過量的咖啡因會刺激交感神經，容易抑制睡意。

關鍵字：

營養, 睡眠, 營養素, 淺眠, 食物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

陳喬恩遊日愛馬仕包多連發　LV丹寧裝與可愛包也搶鏡　

陳喬恩遊日愛馬仕包多連發　LV丹寧裝與可愛包也搶鏡　

5個簡單的生活練習　周邊的人會感覺你變「有質感」了

5個簡單的生活練習　周邊的人會感覺你變「有質感」了

營養師：睡前碰「3種食物」容易睡不著、睡醒反而會更累

營養師：睡前碰「3種食物」容易睡不著、睡醒反而會更累

香奈兒N°5短項鍊隨心調成頸鍊　鑲鑽幸運符碼無比閃耀 累了的時候會挑「哪一個枕頭」？秒測你是不是好欺負的人 南韓富二代男星中門大開　朴炯植戴TAG Heuer錶加碼秀肌肉 「大馬最美千金」LV櫻花包好可愛　滿手鑽戒跟著搶鏡 2025最新15款「公主切髮型」範本　瀏海、臉型搭配＆整理技巧一次看 Seiko太陽能錶更威了　3秒切換雙時區主副盤 星巴克最新網美門市登場！日式和風「大溪公園門市」5／1開幕　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面