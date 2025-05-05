最會立人設的三大星座！TOP 1簡直「人間變色龍」說變就變　讓人反應不及

記者李薇／綜合報導 圖／tvn_drama IG

有些星座的人很擅長給自己營造人物設定，展現出人人喜愛的模樣，但其實私底下的個性截然不同，讓人感受到極大的落差，以下就分享三大假面具製造機，快來看看你有沒有上榜。

TOP 3：摩羯座

摩羯座表面總給人較為成熟穩重、幹練、有責任感的樣貌，讓人感覺好像很值得信賴，又超級有責任心，但是私底下其實很悲觀、缺乏安全感，雖然渴望被理解和關懷，但卻因為自我保護意識，不會輕易相信別人、展現自己的弱點，會選擇隱藏自己的脆弱。

TOP 2：天秤座

天秤座總給人善於交際、品味出眾、溫柔體貼的感覺，因為他們非常恐懼衝突、害怕破壞關係，所以常常會為了表面上的和諧，壓抑自己真實的想法，為了討好他人而委屈自己，並且選擇說一些場面話，讓人覺得不夠坦誠，但其實只是過度在意他人評價，導致出現表裡不一的狀況。

TOP 1：雙子座

雙子座聰明伶俐、反應快、社交能力強，擅長在不同場合展現不同的面貌，以適應環境，私底下個性情緒化、善變、缺乏耐心，有時為了達到目的，可能會耍一些小聰明，甚至說謊，她們的真心可能難以捉摸，讓人覺得不夠真誠，加上說變就變的快速轉換，容易讓人產生不信任感。