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用6種方法吃晚餐　免餓肚還能HOLD住體重

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▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

▲吃晚餐只要記得幾個原則，就能Hold住身材。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導　

很多人都擔心晚上進食會造成體重增加，但其實有幾個小撇步，能在享受美食的同時，也能無痛保持熱量攝取得宜，只要做一點小改變，就能Hold住你的苗條身材。

合理分配
晚餐應該包含豐富的蛋白質、蔬菜和澱粉類食物。選擇瘦肉、魚肉、豆腐等高蛋白食物作為主菜，再加上色彩豐富的蔬菜，如花椰菜、胡蘿蔔和青椒等。此外，選擇全穀澱粉類食物，如糙米、全麥麵包或全麥義大利麵，有助於提供持久的能量。 

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pixabay）

份量控制
晚餐盡量不要吃到全飽，最多至8分飽，其實身體會感覺更舒適，比例也以一份蛋白質、兩份蔬菜和一份澱粉類食物為最好，若真的很想去吃吃到飽餐廳，建議選擇在中午的餐期，多一點消化時間，也可以避免過飽、直到晚上那種不舒服的感覺。 

避免油炸
油炸食物不僅含有高脂肪和高熱量，還容易引起消化不良和肥胖。在晚餐時選擇烤、蒸、煮或炒的方式烹調食物，能夠減少卡路里攝入。 

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

合理安排時間
建議晚餐時間盡量提前安排，有利於食物的消化和代謝，避免晚上過量進食。此外儘量避免在睡前2小時內進食，有助於避免夜間消化問題和影響睡眠品質。 

調味料的選擇
避免使用油膩的醬料或高糖的調味，選擇橄欖油、檸檬汁、醋、香草、香料和低鹽調味料等。這些選擇不僅可以凸顯食材原本增添風味，還可以減少額外的卡路里攝入。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

適度運動
在晚餐後進行輕度的有氧運動可以促進消化和代謝，幫助身體更有效地消耗熱量。可以選擇散步、慢跑、瑜伽等適合自己的運動方式。但要注意不要過於劇烈的運動，以免影響睡眠。

關鍵字：

健康飲食, 熱量攝取, 身材保持, 晚餐秘訣, 運動消耗

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