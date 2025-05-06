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母親節吃大餐沒負擔！營養師教你掌握「4大重點」　放膽吃也不怕胖

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▲▼營養師教你「4大重點」　放膽吃也不怕胖 。（圖／Unsplash）

▲牛排建議選擇菲力，油脂含量較低。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

母親節即將到來，想好了要帶媽媽吃什麼大餐了嗎？營養師高敏敏提醒，想要吃大餐卻不發胖，進食順序和餐點擇食是關鍵，以下幾個重點一起來了解，讓你吃好吃飽又不怕胖！

#進食順序

營養師高敏敏建議，先吃菜再吃肉、再吃澱粉類，因為蔬果豐富的膳食纖維跟植化素、營養素可以增加飽足感、幫助消化也墊個胃。

#烹調料理方式

以健康來說，最好以清蒸水煮為主，如果是外食的話，油煎乾煎也比焗烤或油炸相對健康，營養師提醒，不想吃進過多熱量，擇食很重要！如果是一起在家裡料理，盡量清蒸、水煮、烘烤的比較健康 並多搭配蔬菜。另外醬料部分也得留意，像是沙拉醬、番茄醬、蜂蜜芥末、美乃滋、沙茶醬熱量驚人，建議可以多品嚐食物的原味、減少沾醬或選擇和風、油醋、橄欖油等替代都不錯。

#主餐優先選低脂白肉

主餐建議以低脂肉類為主，像是海鮮類的油脂跟飽和脂肪都比牛排紅肉類低，如果真的想吃牛排，可選菲力牛排，油脂含量較低，雞肉類則可選雞胸肉，或是以豬肉里肌肉取代培根，熱量與油脂比較低。

#一起分享

甜食和飲料以少糖無糖為主，幫助減輕負擔，如果可以的話，建議一同分享可以減輕熱量，像是蛋糕在中午～下午時段吃比較不容易堆積在身上，吃完多起身多活動，幫助代謝消化，也可以搭配黑咖啡、無糖茶、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等飲料，降低糖分油脂熱量的攝取。

▲▼營養師教你「4大重點」　放膽吃也不怕胖 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

母親節, 營養師, 吃好不胖, 健康飲食, 美食指南

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