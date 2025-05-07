Miu Miu拉菲草包、Beau換上編織皮革超燒！夏日限定包款搶先看

記者鮑璿安／ 綜合報導

Miu Miu女孩的夏日該如何度過？品牌最新發表2025 Miu Miu L'Eté 夏日系列形象廣告，在滿是綠意的戶外中，詮釋最新一季話題單品，各種換上麂皮鉤織、拉菲草材質的包款成為造型重點，想必已經讓大家的錢包蠢蠢欲動了。

▲2025 Miu Miu L’Eté 夏日形象廣告由藝術家Siân Davey掌鏡 。（圖／品牌提供）

2025 Miu Miu L’Eté 夏日形象廣告由藝術家Siân Davey掌鏡，此次為她於時尚領域中的首次嘗試，出演陣容包括加拿大女演員Callina Liang與美國女演員兼模特兒Diana Silvers，以貼近大自然的視角，在森林中擺放古董裝飾，詮釋出度假休閒氛圍。延續2025春夏時裝秀上所開啟的對話，Miu Miu再度與法國童裝品牌 Petit Bateau 合作，具有純真的設計理念，推出一款背心、一款船領 T Shirt與內搭褲，均以超柔軟條紋棉質針織面料打造，並配有專屬聯名包裝，十分值得收藏。同時，造型也混搭飛行員夾克與網球裙裝、洋裝與 polo 衫，展現品牌兼具浪漫和叛逆的雙重特質。

值得關注的配飾領域，依然展現精緻多元的樣貌，Wander與 Beau 包款以編織皮革重新演繹，更顯現了夏日時光的歲月靜好，麂皮鉤織、條紋海灘包款與非正式學院風相映成趣；點綴上Miu Miu俏皮字樣的仿拉菲草肩背包，也成為視線焦點。此外，Z世代追捧的吊飾也推出全新款式，首飾靈感源自草木鳥獸，包款上的吊飾為整體增添個性化點綴。





▲GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告。（圖／品牌提供）

夏日時節的到來，總是伴隨著度假、海灘與陽光等關鍵詞，GUCCI 近日發表LIDO 夏日度假系列最新形象廣告，邀來新生代演員Daisy Edgar-Jones、Aliocha Schneider 與 David Jonsson 成為品牌的嶄新面孔，帶給人煥然一新的清新形象。

此系列靈感來自義大利海岸的傳統海濱露天泳池（Lido），捕捉在陽光、海風與即興時刻中展現的逃離塵世的靜謚詩意，通過攝影師 Jim Goldberg的鏡頭，開啟一場盛夏之旅。被譽為英倫文藝新代表的演員Daisy Edgar-Jones，無論私服或是戲劇中的表現力都獲得認可，這次在形象照之中換上GG Monogram圖騰的連身泳裝，披上襯衫演繹度假感十足的造型。