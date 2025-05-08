fb ig video ETtoday search mobile

拒當塑料姐妹！好閨蜜才會做的4件事

>

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

每個女孩心中都會有一個最好的朋友，不管有什麼開心或是難過的事情，第一個時間總是會想要跟她傾訴，《ET FASHION》也整理4個閨蜜間一定會做的事情，快來看看妳心中的她是不是也符合這些要素呢？

閨蜜,好友,友情,。（圖／達志示意圖）

1.好事、壞事，不分時間、場所都要立刻說

既然是超級好閨蜜，一定會知道妳身上的所有秘密，不管是好事、壞事，妳第一時間都想要立刻跟她分享，就算只是看到一個想買的包包或是衣服，也會在半夜傳訊息給她，「選哪個好？」即使她沒有馬上回應，也無所謂，因為妳懂她心裡絕對會把妳放在第一位。

2.絕對不嘴賤的直言批評

閨蜜之間總是會討論很多話題，當遇到意見不同的時候，不會大吵，彼此之間更傾向理性的溝通，當然這其中絕對少不了「嘴賤」的成分，一針見血地直接說出問題所在，是因為妳們彼此都知道對方在心裡的重要性，不願意用假話、謊言欺騙對方，更真誠的坦露情緒，才是好閨蜜象徵。

閨蜜,好友,友情,。（圖／達志示意圖）

3.想法、眼光都差不多

兩人感情超好的閨蜜，相處久了之後，不但想法會越來越相近，更可怕的是連買東西的眼光也會越來越像，常常不經意就會買到「同款」，出門都會讓人誤以為是姐妹。

4.在她面前最能放鬆做自己

因為妳的一切想法好閨蜜都能最了解，因此，在她面前不用掩飾，裝出溫柔婉約的虛假，反而能夠更加放鬆的做自己、說自己想說的話，甚至還能坦誠相見，也一點都不會尷尬。

關鍵字：

閨蜜, 好友, 友情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

最近腦筋卡卡好健忘？營養師激推「健腦食物」吃了就有感 孫芸芸最近都背什麼包？愛馬仕、Jisoo也背的克羅心雞塊包都上手　 林志玲曝紐約美照「微素顏狀態」超仙！私服全身黑藏不住星味 建立排毒習慣很重要！「5個方法」教你丟掉負能量 路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛 90年代性感女神掰了濃妝　改穿綴滿培育鑽石禮服吸睛 《24小時健身俱樂部》鄭恩地2周瘦7公斤　減肥秘訣公開每天跳三次有氧

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面