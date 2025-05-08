拒當塑料姐妹！好閨蜜才會做的4件事

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

每個女孩心中都會有一個最好的朋友，不管有什麼開心或是難過的事情，第一個時間總是會想要跟她傾訴，《ET FASHION》也整理4個閨蜜間一定會做的事情，快來看看妳心中的她是不是也符合這些要素呢？

1.好事、壞事，不分時間、場所都要立刻說

既然是超級好閨蜜，一定會知道妳身上的所有秘密，不管是好事、壞事，妳第一時間都想要立刻跟她分享，就算只是看到一個想買的包包或是衣服，也會在半夜傳訊息給她，「選哪個好？」即使她沒有馬上回應，也無所謂，因為妳懂她心裡絕對會把妳放在第一位。

2.絕對不嘴賤的直言批評

閨蜜之間總是會討論很多話題，當遇到意見不同的時候，不會大吵，彼此之間更傾向理性的溝通，當然這其中絕對少不了「嘴賤」的成分，一針見血地直接說出問題所在，是因為妳們彼此都知道對方在心裡的重要性，不願意用假話、謊言欺騙對方，更真誠的坦露情緒，才是好閨蜜象徵。

3.想法、眼光都差不多

兩人感情超好的閨蜜，相處久了之後，不但想法會越來越相近，更可怕的是連買東西的眼光也會越來越像，常常不經意就會買到「同款」，出門都會讓人誤以為是姐妹。

4.在她面前最能放鬆做自己

因為妳的一切想法好閨蜜都能最了解，因此，在她面前不用掩飾，裝出溫柔婉約的虛假，反而能夠更加放鬆的做自己、說自己想說的話，甚至還能坦誠相見，也一點都不會尷尬。