2025微風之夜明登場　消費滿萬元抽50萬機票

▲2025微風之夜明登場，許多獨家珠寶也將現身，圖為PIAGET祖母綠手鐲錶。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

微風廣場一年一度的「微風之夜」即將於明（5／9）登場，今年以南法度假勝地聖特羅佩為主題打造「聖特羅佩之夜」，推出限量珠寶與滿額優惠回饋，加碼特色活動跟美食，營造奢華派對氛圍，今年會員消費滿1萬元，還有機會抽中50萬元的長榮機票。

微風之夜將於明天下午6點後登場，屆時須持邀請卡進入，館內推出珠寶、手錶單筆滿3萬元贈1,500元；國際精品單筆滿1萬元贈1,000元；流行名品、飾品單筆滿5,000元贈500元；化妝品、香氛、時尚鞋履單筆滿3,000元贈300元。

另有高額加碼現抵回饋，珠寶、手錶單筆滿30萬元元加碼現抵3,000元、單筆滿50萬元現抵7,000元；國際精品單筆滿20萬元現抵2,000元、單筆滿40萬元現抵5,200元；香氛保養、時尚鞋履、流行名品單筆滿10萬元現抵1,000元、單筆滿30萬現抵3,600元。此外微風會員累積消費滿1萬元，即可抽最大獎50萬元長榮航空電子交換機票。

▲PIAGET Essence of Extraleganza系列 18K玫瑰金黃色藍寶石蛋白石長項鍊，價格店洽。

▲CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale 18K白金冠冕 鑲嵌明亮式切割鑽石，推薦價3,009,000元；BOUCHERON ANIMAUX動物系列Cicada雪蟬戒指，價格店洽。

而一向是微風之夜的重點珠寶，也將有總價值破百億的新款珠寶亮相，包括全球唯一的PIAGET Essence of Extraleganza系列18K玫瑰金黃色藍寶石蛋白石長項鍊，以及價值近九千萬的祖母綠手鐲錶，其他如Cartier、CHAUMET、BOUCHERON也將推出限量新作，其中CHAUMET的3,000萬18K白金冠冕，以及BOUCHERON的獨家ANIMAUX動物系列Cicada雪蟬戒指，均為首次在台展出。

▲GUCCI JACKIE 1961 ，價格店洽；BALENCIAGA RODEO MINI HANDBAG 迷你黑鑽雙口袋肩背手提包，價格店洽。

今年針對美妝和香氛愛好者，也推出包括Jo Malone、Diptyque等限定新品，還有CHANTECAILLE、La Colline等高端保養品牌的微風限定組合。業者表示，活動期間於微風精品線上BREEZEONLINE購物，並輸入折扣碼「BO15」還能再享85折優惠。

▲Acqua di Parma 早安 手部身體潔膚露 300ml 推薦價2,700元，早安 手部身體潤膚露 300ml 推薦價2,900元，早安 香氛蠟燭 200g 推薦價3,100元。

館內多家餐廳也推出專屬套餐。例如Ivy Garden的單人套餐包含魚子醬、鮑魚與嫩煎鴨胸，Trina & Zen則有南法經典尼斯沙拉與香煎鱸魚菲力。Breeze Super則帶來頂級A5和牛沙朗部位低溫舒肥的日和RIHE醬封近江牛禮盒，特價7,200元，以及阿露思綠肉哈密瓜買二送一優惠。

▲A5和牛沙朗部位低溫舒肥的日和RIHE醬封近江牛禮盒，與阿露思綠肉哈密瓜。

隨著母親節即將到來，SOGO台北店（忠孝、復興、敦化）5／11前推出「寵愛媽咪 珍愛鉅獻」促銷活動，主打使用聯名卡滿額回饋最高超過20%，復興館精品消費回饋更上看8.3%。且消費者下載SOGO APP並完成會員註冊，還可直接獲得價值1,600元消費抵用券。

SOGO台北店今年母親節祭出多重優惠方案，4／26至5／11期間，男女服飾、休閒運動、女鞋等指定品類，消費滿5,000元送400元抵用券；大家電單筆滿萬元送500元抵用券，指定精品、珠寶滿2萬元送2,000元抵用券。

而指定業種搭配中國信託SOGO聯名卡，最高享14%回饋，另有13家銀行聯合推出刷卡滿額贈SOGO電子商品券與分期禮。此外即起至5／11期間，只要下載SOGO APP並完成會員註冊，即可領取忠孝館8張100元、復興館6張100元、敦化館2張100元，總價值1,600元的電子折價券，從4／26起單筆滿2,000元即可使用一張（不累折），比去年的800元加碼一倍。

▲復興館新櫃Stella McCartney Falabella水鑽迷你托特包，售價50,400元；GRAFF格拉夫Tilda's Bow鑽石腕錶，價格店洽。

▲敦化館Valextra Iside Mini特殊款手提肩背包，售價165,000元。