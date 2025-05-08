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NB Grey Days「IU同款」、鞋皇1300JP隔5年登場！必喝灰色飲品亮點整理

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記者鮑璿安 ／綜合報導

New Balance 代表性的灰色魅力持續發酵，年度盛事「Grey Days 2025」不僅致敬品牌百年製鞋工藝，也推出多款限定鞋履，集結17雙經典灰色鞋款，而睽違五年的傳奇鞋款1300JP在這次的「Grey Days」宣告回歸了！以下為大家整理出話題看點。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲New Balance 於 1995 年首次復刻 1300JP，自此每隔五年限量推出。（圖／品牌提供）

New Balance 於 1995 年首次復刻 1300JP，自此每隔五年限量推出，成為品牌歷史中最具代表性的傳統之一，是收藏家與時尚文化愛好者眼中的經典聖品。鞋款搭載全掌 ENCAP 緩震科技，搭配頂級麂皮與透氣網布鞋面，徹底顛覆大眾對「奢華跑鞋」的想像，而今終於等到五年一遇的入手機會，將在5月29 日上午11點於New Balance官網限量發售。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲IU也在這次為大家示範了個性張力十足的1000款式，流線造型搭配上科技感Y3K元素。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲全新鞋款 2010 & 471 向經典致敬。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲機能感十足的MT10 。（圖／品牌提供）

除了經典款式之外，另外也帶來兩款全新鞋型 2010與471 ，在千禧美學延燒之下，2010搭載 ABZORB 科技中底與菱形針織網眼鞋面，頗有薄底鞋的美感。471則是汲取 70 年代跑鞋靈感，採用纖細鞋楦與標誌性鞋頭，勾勒輕盈復古風範，兩款新品將於 5 月 22 日於全台NB GREY & 1906門市進行販售。而韓星IU也在這次為大家示範了個性張力十足的1000款式，流線造型搭配上科技感Y3K元素，同樣成為鞋迷關注焦點。品牌也將陸續發售備受期待的Made in U.S.A /U.K系列，包含990v6、991v2、993、和992等經典型號。

New Balance 更跨界帶來實體展區，於 5/8至6/8 攜手一茶一瓦餐廳展示品牌英美製鞋款致敬百年工藝精神，並推出NB灰潮限定開心果馬卡龍、烏龍濃茶捲以及一茶一瓦手工茶餅，飲品則有NB炭培烏龍波本調酒、紅玉黑芝麻奶香特調，讓大家放鬆腳步感受灰潮魅力。

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲▼NB。（圖／品牌提供）

▲於 5/8至6/8 攜手一茶一瓦餐廳展示品牌英美製鞋款致敬百年工藝精神。（圖／品牌提供）

以下看更多話題聯名鞋

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋履 。（圖／品牌提供）

▲Converse 與 KENZO 首度攜手合作，櫻花粉花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800；軍綠色花影迷彩低筒帆布鞋 $4,800 ；奶油白花影迷彩高筒帆布鞋 $5,300。（圖／品牌提供）

Converse 與 KENZO 首度攜手合作，出於 KENZO 藝術總監 Nigo 對 Chuck 鞋款的熱愛啟發下，選擇以Converse Chuck 70為藍本綻放經典輪廓的新姿，本次推出一款高筒與兩款低筒設計，全面覆上 KENZO 招牌「Hana Leopard」印花，鞋款細節亦延續 80 年代復古靈感，包含鞋側翼的幾何縫線設計，以及刻意呈現仿舊質感的 Chuck Taylor 印刷徽章。設計亮點還包括鞋底嵌入 KENZO 經典「boke 花」圖樣，以及以品牌全新圖騰打造的金屬吊飾，色系上則有 Chuck 70 Hi高筒奶油白配色，以及 Chuck 70 Low低筒櫻花粉與軍綠色兩款選擇，於 2025 年 4 月 19 日起於KENZO 微風廣場、微風信義、SOGO 復興館，三間專門店獨家販售。

關鍵字：

NewBalance, GreyDays, 1300JP, IU, 鞋履

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