隋棠、檀健次拎MK超實用小折包！「寶寶藍新色」免費換TWG小熊軟糖茶

記者鮑璿安／綜合報導

Michael Kors 以平價實用的設計深受大眾喜愛，有聽過旗下的Jordi小折包嗎？去年秋冬就已經以百變風格打響名號，瞬間登上品牌暢銷包款的寶座。今年這個「美包製造機」又再度推出春夏新色，還吸引了隋棠、許路兒以及亞太區代言人檀健次搶先入手！

▲隋棠、檀健次拎MK超實用小折包 。（圖／品牌提供）

隋棠身穿藍色蕾絲洋裝展現唯美清新的風格，她選擇寶寶藍色澤的Jordi小折包，包身可任意變換形狀輕鬆變化出兩種攜帶方式，同時擁有男女皆宜的特點，檀健次則選擇了淺沙色托特包款式，彰顯率性自在氛圍。Jordi小折包主打極簡幾何美學，看點更在於折紙藝術的設計靈感，包身可任意變換形狀，也可輕鬆攤平收納，三種尺寸完美應對旅遊和上班所需。為迎接新季，也帶來了丹寧面料的小羊皮革款和輕盈的拉菲草拼接款，喚起了我們對於夏日旅行的美好期待！





▲全台正價精品專門店免費供應「熊寶寶藍莓軟糖茶」，加入品牌官方LINE帳號會員或店上消費即可獲贈 。（圖／記者鮑璿安攝）

為帶來一股消暑氣息，Michael Kors延續Jordi小折包的鬆弛哲學，在杭州西湖斥資打造了限時茶館。而台灣則選在即日起至5月11日，全台正價精品專門店免費供應「熊寶寶藍莓軟糖茶」，以TWG藍色茶香泰迪調製呼應本季包款新色「寶寶藍」。





▲CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾。（圖／品牌提供）

同時，CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾，帶給大家滿滿的夏日活潑感，將清新色調、藤蔓元素、水果意象結合精緻工藝，主打包款Ally 藤蔓抓皺包，在包身融入了蔓藤般的網狀造型，再加上可愛飽滿的草莓與葡萄果實，超有童趣氛圍。而藤蔓繞踝涼鞋以低跟綁帶設計，悄悄拉伸雙腿比例，更顯消暑氣息。