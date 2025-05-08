fb ig video ETtoday search mobile

隋棠、檀健次拎MK超實用小折包！「寶寶藍新色」免費換TWG小熊軟糖茶

>

記者鮑璿安／綜合報導

Michael Kors 以平價實用的設計深受大眾喜愛，有聽過旗下的Jordi小折包嗎？去年秋冬就已經以百變風格打響名號，瞬間登上品牌暢銷包款的寶座。今年這個「美包製造機」又再度推出春夏新色，還吸引了隋棠、許路兒以及亞太區代言人檀健次搶先入手！

▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲隋棠、檀健次拎MK超實用小折包 。（圖／品牌提供）

▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

隋棠身穿藍色蕾絲洋裝展現唯美清新的風格，她選擇寶寶藍色澤的Jordi小折包，包身可任意變換形狀輕鬆變化出兩種攜帶方式，同時擁有男女皆宜的特點，檀健次則選擇了淺沙色托特包款式，彰顯率性自在氛圍。Jordi小折包主打極簡幾何美學，看點更在於折紙藝術的設計靈感，包身可任意變換形狀，也可輕鬆攤平收納，三種尺寸完美應對旅遊和上班所需。為迎接新季，也帶來了丹寧面料的小羊皮革款和輕盈的拉菲草拼接款，喚起了我們對於夏日旅行的美好期待！

▲▼MK 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲全台正價精品專門店免費供應「熊寶寶藍莓軟糖茶」，加入品牌官方LINE帳號會員或店上消費即可獲贈 。（圖／記者鮑璿安攝）

為帶來一股消暑氣息，Michael Kors延續Jordi小折包的鬆弛哲學，在杭州西湖斥資打造了限時茶館。而台灣則選在即日起至5月11日，全台正價精品專門店免費供應「熊寶寶藍莓軟糖茶」，以TWG藍色茶香泰迪調製呼應本季包款新色「寶寶藍」。

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲鞋履。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾。（圖／品牌提供）

同時，CHARLES & KEITH x YVMIN「熟透的果子」聯名系列，囊括一款包袋、一雙涼鞋與五款可拆式吊飾，帶給大家滿滿的夏日活潑感，將清新色調、藤蔓元素、水果意象結合精緻工藝，主打包款Ally 藤蔓抓皺包，在包身融入了蔓藤般的網狀造型，再加上可愛飽滿的草莓與葡萄果實，超有童趣氛圍。而藤蔓繞踝涼鞋以低跟綁帶設計，悄悄拉伸雙腿比例，更顯消暑氣息。

關鍵字：

MichaelKors, Jordi小折包, 春夏新款, 限時茶館, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撞到頭會痛到哭】提醒完學員後皮拉提斯老師下秒親身示範XD

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！冠軍眼光高無懼催婚　不想將就感情

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

最容易招惹小人星座Top 3！第一名不小心就樹敵　被暗算還沒發現

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！關鍵原理在出汗增加

最近腦筋卡卡好健忘？營養師激推「健腦食物」吃了就有感 孫芸芸最近都背什麼包？愛馬仕、Jisoo也背的克羅心雞塊包都上手　 林志玲曝紐約美照「微素顏狀態」超仙！私服全身黑藏不住星味 建立排毒習慣很重要！「5個方法」教你丟掉負能量 路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛 《24小時健身俱樂部》鄭恩地2周瘦7公斤　減肥秘訣公開每天跳三次有氧 IKEA瑞典肉丸、脆皮豬腳買一送一！宜家卡友「限定8天」現賺一盤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面