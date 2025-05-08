曹佑寧高中存錢一年入手愛鞋Golden Goose　甜收王淨禮物就愛獨一無二款

記者鮑璿安／台北報導

義大利品牌Golden Goose 以「小髒鞋」而聞名，今8日品牌於台北微風南山購物中心的店面煥新開幕，邀請藝人曹佑寧出席，他演繹品牌 Golden 系列，被問到初次接觸品牌是什麼時候？他回答是高中時期，「當時看到同學穿，就覺得很好看很復古，所以自己存錢買來穿」，這才入手了人生第一雙Golden Goose。

▲ 曹佑寧高中入手了人生第一雙Golden Goose 。（圖／品牌提供）





▲全新推出的 True-Star 系列鞋履 。（圖／品牌提供）

曹佑寧透露以前買鞋子不容易，沒有打工所以都靠著父母給的零用錢，慢慢存了一年才成功入手心儀鞋履，而他這次穿著全新推出的 True-Star 系列鞋履，親身感受品牌經典 Super-Star 鞋履的 Co-Creation 體驗，並打造一雙專屬於他的客製化設計，他則在上面書寫短句，代表著「奇跡往往會發生在你要放棄的時候」。日前曹佑寧生日收到女友王淨的手工禮物，他則透露自己非常喜歡獨一無二的客製化單品，也主推這次的經典款Super-Star，作為大家的情侶鞋首選。

▲曹佑寧搶先體驗「Co-Creation 」 服務 。（圖／品牌提供）

Golden Goose 全新精品店引進品牌水鄉威尼斯的深厚義大利文化底蘊，一雙雙運動鞋從天花板懸垂而下，成為代表性的店裝，除了陳設最新的男女裝、配件與運動鞋系列之外，也引進「Co-Creation 共創體驗」個人化訂製體驗區域，提供一對一專屬訂製服務，駐店藝術家 Dream Makers 的協助下，貴賓可以自由選擇熱塑水晶裝飾、以水晶飾布、皮革、麂皮、亮片或馬毛等多樣化材質替換 Golden Goose 經典星星標誌。全新 Venezia 包款以幾何線條與金色扣環為細節設計靈感，向聖馬可廣場的建築美學致敬，展現威尼斯的優雅風格，也一併帶來客製化體驗，點綴專屬流蘇、絲巾或添加手繪插畫與文字，賦予每個包款獨特且富含情感的個人故事。

同時，深受極簡愛好者喜愛的法國時尚品牌 A.P.C. 再度攜手知名運動品牌 ASICS推出聯名系列！為迎接即將到來的歐洲網球巡迴賽，從專業運動裝備到日常穿搭都一應俱全，透過簡約線條打造矚目單品，無論是鞋款或是包袋選項都讓人難以抗拒！





▲法國時尚品牌 A.P.C. 再度攜手知名運動品牌 ASICS推出聯名系列 。（圖／品牌提供）



聯名系列包含場上(on-court)與場下(off-court)兩大主題，採用 A.P.C.經典美 學，以藍白色調呈現獨特的 70 年代學院風格融合專業運動科技。場下系列由 A.P.C.創意總監 Judith Touitou 操刀設計，專為日常穿搭與休閒活動而打造，包含男女裝及中性服裝、配件以及鞋款。非常推薦入手的A.P.C. x ASICS GEL-KAYANOTM 14 運動鞋，以復古融入潮流美學搭載 ASICS 標誌性的 GEL 緩震科技，性能和外觀都相當在線。