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林俊傑與媽媽貴氣逼人　AP限量錶、卡地亞美洲豹珠寶齊發

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▲▼林俊傑 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲林俊傑（右）戴著AP限量錶與戴著卡地亞珠寶的媽媽甜蜜合影。（圖／翻攝jjlin IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王林俊傑與媽媽感情深厚，他透露小時候就愛陪媽媽逛街，長大依然改不了這個習慣，而媽媽也給予他最大的支持，即便近日在吉隆坡站演唱會下著滂沱大雨，媽媽也淋著雨陪他，讓他在母親節當天寫下「祝媽媽永遠健康、美麗！雖然很感動，但希望下次不要再陪我淋雨了」，並曬出母子合照，兩人所戴的破百萬元首飾配件也很吸睛，堪稱貴氣母子檔。

▲▼林俊傑 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲AP與藝術家KAWS合作打造Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪「COMPANION」限量版腕錶，去年底推出時約7,350,000元。（圖／AP提供）

林俊傑與媽媽的合影中，他戴著瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）去年底與美國當代藝術家KAWS攜手打造限量250只的43毫米Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪腕錶，腕錶中心設置KAWS所創作的代表性人物COMPANION，其臉部和雙手彷彿從內裡觸碰著藍寶石玻璃鏡面，彷彿好奇窺看外面的世界，而其胸部展示一顆搏動之心，正是不停運轉的陀飛輪裝置，當時定價約7,350,000元。

收藏無數名錶的林俊傑，也經常佩戴卡地亞Santos腕錶，而他的媽媽也是卡地亞的忠實擁護者，在合影中佩戴經典Trinity三環項鍊與標誌性的黃K金美洲豹手環，模樣雍容華貴。
 

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關鍵字：

林俊傑, AP, Audemars Piguet, Cartier, 卡地亞

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