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潘瑋狂愛「錶王」方形錶　同系列連秀兩只

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▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲潘瑋柏穿Chrome Hearts外套搭配PP Cubitus系列Ref. 7128/1R玫瑰金錶 。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

潘瑋柏是演藝圈赫赫有名的鐘錶收藏家，勞力士（Rolex）、RICHARD MILLE、AP（Audemars Piguet）與「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）都是他的愛牌，他尤其傾心PP傑作，從日常錶款到頂級複雜功能錶、珠寶款式均納為珍藏，經常受總裁Thierry Stern之邀到日內瓦參加VIP活動，近日他則戴著方形錶殼設計的Cubitus系列玫瑰金錶，已是他曝光的第二只同系列名錶。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲PP Cubitus系列Ref. 7128/1R玫瑰金錶，2,480,000元。（圖／翻攝PP官網）

PP於去年底發表時隔25年首發的全新系列Cubitus方形錶，當時潘瑋柏第一時間就搶下搭載全新240 PS CIJ LU自動上鍊機芯的Cubitus 5822P-001鉑金錶，具備瞬跳大日曆、星期和月相顯示等複雜功能；此次曝光的Cubitus玫瑰金版本為三針日期自動錶，搭配水平橫紋浮雕圖案的棕色面盤，展現優雅休閒風格，定價2,480,000元。

▲▼ 潘瑋柏 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲潘瑋柏曾戴MIKIMOTO與Chrome Hearts聯名的珍珠鑽石項鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

除了熱衷收藏名錶，潘瑋柏對於服裝、首飾也相當講究，經常穿戴高端銀飾品牌Chrome Hearts首飾與極為限量的服裝，Chrome Hearts驚喜與日本珠寶品牌MIKIMOTO合作推出珠寶時，他也沒錯過，曾秀2款聯名珍珠項鍊，時時刻刻都走在流行尖端。
 

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關鍵字：

潘瑋柏, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王, MIKIMOTO, Chrome Hearts

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