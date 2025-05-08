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韓韶禧全鑽頸鍊上身氣勢滿分　時尚寵兒珠寶怎麼搭都時髦

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▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲韓韶禧佩戴Boucheron高級珠寶系列Quatre系列Tube鑽石頸鍊，深具氣勢。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌集合羅緞直線刻紋（Grosgrain）、雙圈同心圓（Double Godron）、巴黎飾紋（Clou de Paris）與鑽石圈（Line of Diamonds）四大經典元素的Quatre Classique系列，是品牌標誌性作品之一，今年再注入新意，賦予建築般的雕塑張力，推出圓管設計的Tube珠寶，韓星韓韶禧佩戴全鑽版的白K金頸鍊，中央的Quatre經典扣飾特別以公主方形切割、矩形切割、圓鑽等不同切割鑽石詮釋，氣勢非凡。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列Tube頸鍊。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列Tube兩條拋光黃金圓管作為主體的雙指戒。

Boucheron Quatre Classique系列Tube新作除了韓韶禧所戴的白金圓管整體鋪鑲璀璨鑽石的單色頸鍊，另有18K金拋光圓管搭配經典四大圖騰頸鍊，而手環與戒指也展現強烈的建築線條，特別是以兩條拋光黃金圓管作為主體的雙指戒，大膽風格讓人難以忽視；此外，韓韶禧在另一張形象照換戴Quatre Classique系列新款領結式長項鍊，由多個Quatre系列墜飾層疊而成，可沿著鍊條滑動調整長度做變化，相當時髦。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron建築感強烈的Quatre Classique系列Tube手環。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲韓韶禧疊戴兩條Boucheron Quatre Classique系列長項鍊。

韓韶禧除了是Boucheron品牌大使，也是瑞士名錶歐米茄（Omega）、時尚品牌CHARLES & KEITH 以及Dior大使，Dior於南韓首爾舉辦展至7月13日的「Christian Dior：Designer of Dreams」展覽，她即是開幕晚宴的座上賓，國際性大秀她也不缺席，是名副其實的時尚圈寵兒。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲韓韶禧同時是Dior品牌大使，日前出席在首爾舉辦的「Christian Dior：Designer of Dreams」展覽。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

韓韶禧, Boucheron, Dior

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