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陳慧琳長腿一伸無敵　劉嘉玲露美背稱霸凍齡「 天花板」

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▲▼ 陳慧琳與劉嘉玲 。（圖／翻攝Ig）

▲陳慧琳穿MaisonMet開衩禮服露出大長腿。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

記者陳雅韻／台北報導

澳門知名的表演《水舞間》5月在新濠天地回歸開演，昨（7日）邀請舒淇、李冰冰、陳慧琳、劉嘉玲、張柏芝等明星出席造勢，星光熠熠，其中60歲的劉嘉玲與52歲的陳慧琳堪稱凍齡「 天花板」，身穿飄逸禮服的劉嘉玲轉過身大秀美背，而陳慧琳美腿一伸，成功聚焦。

▲▼ 陳慧琳與劉嘉玲 。（圖／翻攝Ig）

▲陳慧琳搭配Boucheron Serpent Boheme系列珠寶。（圖／翻攝kellychenwailam IG）

陳慧琳外表比實際年齡看起來年輕許多，歸功於她勤於保養練出好體力，連開多場演唱會也不見疲態，而出席澳門活動時，她選穿印尼品牌MaisonMet立體剪裁開高岔禮服，173公分的她盡顯長腿優勢，輕鬆贏得目光，她同時搭配法國珠寶品牌Boucheron以靈蛇為靈感的Serpent Boheme系列鑽石耳環與項鍊，優雅大氣。

▲▼ 陳慧琳與劉嘉玲 。（圖／翻攝Ig）

▲劉嘉玲穿Fendi白色斜肩禮服亮相。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

熱愛登山的劉嘉玲也時時刻刻維持巔峰狀態，現身澳門《水舞間》宣傳活動時，她穿上FENDI白色斜肩禮服顯得仙氣飄飄，背面設計亦有亮點，薄紗透出她緊實的背部線條，她再戴上巨鑽耳環與鑽戒，氣場無敵。

▲▼ 陳慧琳與劉嘉玲 。（圖／翻攝Ig）

▲劉嘉玲轉過身大秀美背。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

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關鍵字：

陳慧琳, 劉嘉玲

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