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Met Gala／菲董LV外套鑲10萬顆珍珠　聯合主席男星斗篷下有玄機

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▲▼ Met Gala聯合主席 。（圖／路透社）

▲菲董（左）身穿自己設計的LV雙排扣珍珠西裝外套與妻子 Helen Lasichanh一同參加Met Gala。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

本屆Met Gala大都會藝術博物館慈善晚宴由《Vogue》全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour）、法拉利車隊英籍賽車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）、A$AP Rocky、美國演員科爾曼多明哥（Colman Domingo）與LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監菲董（Pharrell Williams）共同擔任聯合主席，菲董穿著自己設計的雙排扣珍珠西裝外套搭黑色喇叭褲登場，細看外套上綴滿珍珠，完美彰顯他熱愛的Dandy風格。

▲▼ Met Gala聯合主席 。（圖／路透社）

▲審核Met Gala名人出席名單的「時尚惡魔」安娜溫圖穿LV設計的禮服亮相。（圖／路透社）

菲董一身華服由LV團隊花費980小時完成，悉心鑲嵌了10萬顆珍珠展現精緻工藝，他再戴上Tiffany & Co.珠寶，完成他標誌性的穿搭風格；而負責審核Met Gala名人出席名單的「時尚惡魔」安娜溫圖，也選穿LV設計緞面植物圖案禮服外罩藍色長外套，一如既往優雅。

▲▼ Met Gala聯合主席 。（圖／路透社）

▲Met Gala聯合主席之一的法拉利車隊賽車手漢米爾頓穿英國設計師品牌 Wales Bonner 訂製服出席。（圖／路透社）

同為Met Gala主席的明星賽車手漢米爾頓，選擇在此盛宴支持家鄉設計師，穿上英國設計師品牌Wales Bonner訂製的白色正裝，搭配Stephan Jones白色軍帽，英挺帥氣；另一位聯合主席科爾曼多明哥披著Valentino華麗斗篷登場，一轉身卸下斗篷展現格紋西裝，他同時打著黑白圓點領巾並在外套上別著大花，著實醒目。

▲▼ Met Gala聯合主席 。（圖／路透社）

▲擔任Met Gala聯合主席的男星科爾曼多明哥披著Valentino華麗斗篷。（圖／路透社）

▲▼ Met Gala聯合主席 。（圖／路透社）

▲一轉身科爾曼多明哥也卸下斗篷展現Valentino格紋西裝。（圖／路透社）

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關鍵字：

Met Gala, 菲董, 時尚惡魔, 安那溫圖, 漢米爾頓, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Valentino, 科爾曼多明哥

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