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Met Gala／Lisa穿LV訂製戰袍搭黑絲襪下衣失蹤辣翻！安海瑟薇曬凍齡狀態

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記者鮑璿安／綜合報導

2025 Met Gala 大都會藝術博物館慈善晚宴紅毯在台灣時間今6日一早如火如荼登場中，本次造型主軸為「Tailored for You」，不少嘉賓選擇以西裝造型致敬男裝文化，而首次登上Met Gala紅毯的 BALCKPINK成員Lisa成為焦點，她演繹Louis Vuitton 路易威登所訂製的改良式西裝，結合性感與率性氣息於一身。

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲Lisa此次演繹Louis Vuitton 路易威登特別訂製的禮服。（圖／路透）

Lisa此次演繹Louis Vuitton 路易威登特別訂製的禮服，呈現了相當貼合身材的深V蕾絲西裝，體現可剛可柔的特質，並以華麗亮片水鑽進行詮釋，多了柔美和性感韻味，而視線移至下方幾乎是下衣失蹤的程度，以經典Monogram印花透膚絲襪和印有人物肖像的三角褲打底，露出Lisa修長美腿曲線，她拎著Speedy包款，搭配上復古韻味十足的捲髮瀏海與高盤髮，流露出與過往不同的氣息。

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲安海瑟薇 Anne Hathaway身穿Carolina Herrera 訂製禮服登上紅毯。（圖／路透）

安海瑟薇 Anne Hathaway身穿Carolina Herrera 訂製禮服登上紅毯，她選擇寬鬆剪裁的白襯衫，微微翻起的領口盡顯灑脫態度，頸部還搭配一條鑲嵌著巨大寶石的項鍊，與之相呼應的是鑲有鉚釘寶石的條紋直筒裙，一雙尖頭高跟鞋進行收尾。

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲英國流行天后Dua Lipa詮釋CHANEL打造的連身禮服。（圖／路透）

英國流行天后Dua Lipa杜娃黎波也踏上紅毯，這次身穿由CHANEL打造的連身禮服，由輕薄黑色透視網紗拼接緊身胸衣和羽毛裙襬，與光澤感水鑽點亮整體的視覺效果，在全黑色調之中脫穎而出，豐富的元素加持之下散發迷人火辣風格。

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關鍵字：

MetGala, Lisa, 安海瑟薇, DuaLipa, 紅毯

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