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Met Gala／Jennie人間香奈兒褲裙氣勢超強！紅毯戰神Zendaya白西裝比帥

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記者鮑璿安／綜合報導

2025時尚奧斯卡Met Gala 大都會藝術博物館慈善晚宴在台灣時間6日一早登場，今年的著裝要求為「Tailored for You」，鼓勵嘉賓詮釋西裝與紳士風格，也向傳統男裝致敬，而BALCKPINK成員Jennie終於在萬眾期盼之下現身了，一身香奈兒訂製的黑色褲裙帥美亮相，成為全場視線的焦點。

▲▼ met gala 。（圖／路透）

▲BALCKPINK成員Jennie終於在萬眾期盼之下現身了，一身香奈兒訂製的黑色褲裙帥美亮相，成為全場視線的焦點。（圖／路透）

Jennie 此次是第三度參加Met Gala，這次以香奈兒CHANEL訂製的黑色燕尾服現身，一身硬挺的西裝材質布料形塑出幹練氣勢，平口剪裁和褲裝版型則完美脫穎而出，也相當貼近主題。服裝靈感則是來自卡爾拉格斐Karl Lagerfeld執掌香奈兒期間，1987年秋冬系列的造型，不僅呈現Gabrielle Chanel的經典風格，也演繹出偶像的絕佳魅力。Jennie以黑白高帽、多層次的白色珍珠項鍊、珍珠紐扣以及白色山茶花進行點綴，眾多香奈兒標誌性元素疊搭在一起，毫無疑問是人間香奈兒之姿，可以說是非常完美的造型。

▲▼met gala 。（圖／路透）

▲▼met gala 。（圖／路透）

▲Zendaya每次都能呈現讓人眼前一亮的造型，這次她換上Louis Vuitton 路易威登純白色西裝 。（圖／路透）

被譽為紅毯戰神的Zendaya每次都能呈現讓人眼前一亮的造型，這次她換上Louis Vuitton 路易威登純白色西裝，白色紐扣、領帶和禮帽營造出完全統一的色調，並以收腰、喇叭褲版型增添氣場，完美致敬女性思潮的開端、70年代時尚icon Bianca Jagger。

▲▼met gala 。（圖／路透）

▲超模Gigi Hadid 則詮釋了本屆Met Gala為數不多的金色禮服 。（圖／路透）

超模Gigi Hadid 則詮釋了本屆Met Gala為數不多的金色禮服，這件Miu Miu連身裙上鑲滿了透明的水鑽，以細肩帶勾勒鮮明輪廓，腰部有褶皺細節，突出了其沙漏的曲線，也致敬黑人女性歌手Josephine Baker以及設計師 Zelda Wynn Valdez。

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關鍵字：

MetGala, BLACKPINK, Zendaya, GigiHadid, 紅毯

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