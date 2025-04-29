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說流行／BLACKPINK有望合體Met Gala？2025時尚奧斯卡主題、時間一次看

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記者鮑璿安／專題報導

有時尚奧斯卡之稱的Met Gala 大都會藝術博物館慈善晚宴，即將在下周正式登場！今年主題聚焦於黑人紳士文化，將掀起一場名為「Superfine: Tailoring Black Style（暫譯超凡風範：訂製黑人風尚）」的浪潮，而保密到家的嘉賓名單、Dress Code主題無疑是大家最期待的環節，以下將重點一次解析。

時尚盛事Met Gala每年都會以極具主題性的紅毯造型著稱，吸引來自全球各個領域包括時尚、娛樂、藝術等重量級名人出席，各自對當年主題的創意詮釋。Met Gala時間按照慣例會選擇在每年五月第一個星期一，在紐約市大都會藝術博物館（The Metropolitan Mwuseum of Art）舉行，今年2025的舉行時間則會在台灣時間5月6日早晨正式登場，想鎖定直播的粉絲們別忘記定好鬧鐘起個大早收看。

萬眾矚目2025年的展覽主題為「Superfine: Tailoring Black Style（暫譯超凡風範：訂製黑人風尚）」，這次聚焦於黑人紳士文化（Black Dandyism）的歷史與風格，靈感源自 Monica L. Miller在2009年出版的著作《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity》。展覽深入探討服飾在非洲裔離散族群身份認同中扮演的角色，展現從 18 世紀至今，黑人如何透過服裝表達自我與挑戰社會定義。

展覽自2025年5月10日至10月26日登場，分為12大主題區，包括：「Ownership（擁有）」、「Presence（存在感）」、「Distinction（卓越）」、「Freedom（自由）」等，每個部分探討黑人紳士風格的核心精神。展品涵蓋服裝設計、繪畫、攝影等多媒材，展現跨越數個世紀的風格演變。

想必大家已經開始期待，今年的著裝要求為「Tailored for You」，鼓勵嘉賓詮釋西裝與紳士風格，也向傳統男裝致敬，賓客可透過剪裁、布料與造型，展現自己的獨特身份與文化背景，相信也會有不少量身訂製的傳奇正裝再次現世。

Met Gala的嘉賓名單通常都是嚴格保密到最後一刻才公開，而今年也盛傳韓團BLACKPINK成員Rosé和Jennie將再次踏上紅毯、Jisoo也受邀參加，只不過外傳名單中少了Lisa。但是由於本屆Met Gala由Louis Vuitton為主要贊助方，而Lisa又有品牌大使身分，也被分析很有機會參加今年的盛會，究竟結果如何？粉絲們還要耐心等待了。此外，今年聯合主席的身分也相當精彩，包括饒舌歌手A$AP Rocky、Louis Vuitton男装創意總監Pharrell Williams，可說是看點滿滿。

關鍵字：

說流行, MetGala, 2025, 黑人風尚, 紀錄, 紅毯

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