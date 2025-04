說流行／BLACKPINK有望合體Met Gala？2025時尚奧斯卡主題、時間一次看

記者鮑璿安/專題報導

有時尚奧斯卡之稱的Met Gala 大都會藝術博物館慈善晚宴,即將在下周正式登場!今年主題聚焦於黑人紳士文化,將掀起一場名為「Superfine: Tailoring Black Style(暫譯超凡風範:訂製黑人風尚)」的浪潮,而保密到家的嘉賓名單、Dress Code主題無疑是大家最期待的環節,以下將重點一次解析。

時尚盛事Met Gala每年都會以極具主題性的紅毯造型著稱,吸引來自全球各個領域包括時尚、娛樂、藝術等重量級名人出席,各自對當年主題的創意詮釋。Met Gala時間按照慣例會選擇在每年五月第一個星期一,在紐約市大都會藝術博物館(The Metropolitan Mwuseum of Art)舉行,今年2025的舉行時間則會在台灣時間5月6日早晨正式登場,想鎖定直播的粉絲們別忘記定好鬧鐘起個大早收看。

萬眾矚目2025年的展覽主題為「Superfine: Tailoring Black Style(暫譯超凡風範:訂製黑人風尚)」,這次聚焦於黑人紳士文化(Black Dandyism)的歷史與風格,靈感源自 Monica L. Miller在2009年出版的著作《Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity》。展覽深入探討服飾在非洲裔離散族群身份認同中扮演的角色,展現從 18 世紀至今,黑人如何透過服裝表達自我與挑戰社會定義。

展覽自2025年5月10日至10月26日登場,分為12大主題區,包括:「Ownership(擁有)」、「Presence(存在感)」、「Distinction(卓越)」、「Freedom(自由)」等,每個部分探討黑人紳士風格的核心精神。展品涵蓋服裝設計、繪畫、攝影等多媒材,展現跨越數個世紀的風格演變。

想必大家已經開始期待,今年的著裝要求為「Tailored for You」,鼓勵嘉賓詮釋西裝與紳士風格,也向傳統男裝致敬,賓客可透過剪裁、布料與造型,展現自己的獨特身份與文化背景,相信也會有不少量身訂製的傳奇正裝再次現世。

Met Gala的嘉賓名單通常都是嚴格保密到最後一刻才公開,而今年也盛傳韓團BLACKPINK成員Rosé和Jennie將再次踏上紅毯、Jisoo也受邀參加,只不過外傳名單中少了Lisa。但是由於本屆Met Gala由Louis Vuitton為主要贊助方,而Lisa又有品牌大使身分,也被分析很有機會參加今年的盛會,究竟結果如何?粉絲們還要耐心等待了。此外,今年聯合主席的身分也相當精彩,包括饒舌歌手A$AP Rocky、Louis Vuitton男装創意總監Pharrell Williams,可說是看點滿滿。