Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

▲Lisa搭乘法拉利跑車亮相。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK影響力無遠弗屆，不僅在演藝圈表現亮眼，4位成員也是時尚圈寵兒，近日Lisa與Rosé還前進運動圈，先後現身F1邁阿密大獎賽，Rosé首次當揮旗手，興奮之情溢於言表；Lisa則對賽車運動不陌生，身穿Ferrari 2025秋冬系列流蘇裝第三度現身F1賽場，行走間流蘇跟著擺動吸睛，展現天后氣勢。





▲Lisa氣勢十足的紅色流蘇裝出自Ferrari 2025秋冬系列。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa才剛結束美國科切拉音樂節表演，工作馬不停蹄已轉往邁阿密，她穿著Ferrari酒紅色皮衣搭配流蘇的迷你裙裝大露美腿，性感又帥氣，搭乘法拉利跑車前往F1邁阿密大獎賽的賽場，與法拉利車隊明星車手Charles Leclerc與Lewis Hamilton開心寒暄，為法拉利做足宣傳。





▲Lisa裙裝背面流蘇設計也很有看頭，她與法拉利車隊車手Charles Leclerc（中）與Lewis Hamilton（左）寒暄 。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Rosé則是首次現身F1邁阿密大獎賽擔任旗手，為呼應賽場氛圍，她特別穿上寬大的賽車風格皮衣配迷你裙，以及Puma賽車鞋，向小女孩般興奮揮舞賽車旗，見到法拉利車手Lewis Hamilton也露出燦爛笑容，宛如進行圓夢之旅。





▲Rosé一身帥氣皮衣造型現身F1賽場，與Lewis Hamilton（左）相見歡。（圖／翻攝F1 IG）