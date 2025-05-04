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機械錶3至5年進行大保養為佳　鏡面起霧得立刻「急診」

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▲▼ 機械錶保養 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer建議腕錶每隔3至5年要進行基礎保養與全面保養。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

每個人佩戴錶款的習慣不同，但不變的是想戴得長長久久，一定要定期回到錶店或交給品牌進行專業保養， TAG Heuer（泰格豪雅）、HUBLOT（宇舶）等瑞士名錶品牌，以及銷售經驗豐富的金光鐘錶總經理龔家賢一致認為「3至5年要進行大保養」，包括機芯洗油及維修、更換損耗機芯零件或防水圈、進行時間差調整、防水檢測以及錶殼與錶帶的清潔，龔家賢表示：「與其等到出問題，不如提早做預防。」

▲▼ 機械錶保養 。（圖／公關照）

▲全面保養指的是機芯洗油及維修、更換損耗機芯零件。

認清腕錶大敵
先認清機械錶的大敵，才能維持錶款最佳狀態。首先佩戴時比照戴珠寶模式，先噴完香水、抹完乳液再戴錶，避免化學產品損壞錶殼或錶帶；第二項大敵是水氣，TAG Heuer提醒錶主時時刻刻確保錶冠安全閉合，切勿在水下操作按鈕，若是會在水中佩戴的潛水錶，建議每隔兩年進行防水性能測試並更換防水墊圈，而每回錶款接觸鹽水後一定要以清水沖洗。

現代生活無所不在的磁力，也是機械錶的大敵，容易影響精準度，儘管各鐘錶品牌積極提升機芯抗磁性能，但依然建議錶款遠離磁性物品避免上磁造成誤差。

▲▼ 機械錶保養 。（圖／公關照）

▲認真保養機械錶能戴得長長久久，TAG Heuer Carrera Day-Date 星期日期腕錶藍面鍊帶款138,000元。

▲▼ 機械錶保養 。（圖／公關照）

▲複雜功能機械錶也要勤於保養，此為HUBLOT Big Bang 20周年Unico限量版鈦金陶瓷款。（圖／HUBLOT提供）

四狀況送急診
金光鐘錶總經理龔家賢表示，機械錶款若有以下四症狀，可別拖延得立刻「急診」。第一個常見狀況是錶鏡起霧，代表防水性能受威脅得立即處理；走時不若平日順暢或突然不動，代表機芯需要檢修了；或轉錶冠不順暢甚至出現異音，可能是機芯潤滑不足或零件磨損；最後一點應是錶主最心急送回檢修的狀況—愛錶摔落或撞擊，肯定要交給專業維修師傅檢查了。

▲▼ 機械錶保養 。（圖／公關照）

▲金光鐘錶總經理龔家賢認為機械錶保養與其等到出問題，不如提早做預防。（圖／金光鐘錶提供）

他建議經常佩戴的錶款，錶主可經常回店替錶做「健檢」，內容包括走時測試、防水檢查、外觀清潔；大約5年就可進行機芯拆解、清洗、上油、更換膠圈、重新組裝與調校的「大保養」，概念就像維修車子一般，健檢與大保養一樣重要。

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關鍵字：

機械錶, TAG Heuer, HUBLOT, 金光鐘錶, 龔家賢

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