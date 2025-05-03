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陳喬恩遊日愛馬仕包多連發　LV丹寧裝與可愛包也搶鏡　

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▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩遊日本湯布院時拎愛馬仕柏金包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩愛與老公、馬來西亞富二代藝術家Alan（曾偉昌）4月底首次到日本福岡旅行，兩人採自駕旅遊模式，輕鬆愜意走訪熊本、長崎等著名景點，熱愛時尚的她旅行可不是一包到底，而是根據當天穿著以及從事的活動而定，至少帶上3個愛馬仕（Hermès）包與1款LV（Louis Vuitton，路易威登）包，相當講究。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩背著愛馬仕粉紅色凱莉包賞花。（圖／翻攝iam_joechen IG）

陳喬恩遊福岡市區與湯布院時，拎的是自己在提把綁上絲巾蝴蝶結的柏金包，而分享路過花店美照中她則背著粉紅色的凱莉包；行程轉往高千穗峽划船時，她改背愛馬仕小巧又方便的Kelly Moov跨肩背包，「台灣第一名媛」孫芸芸也擁有此款包。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲到高千穗峽划船時，陳喬恩穿LV外套搭配愛馬仕Kelly Moov跨肩背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

斜背包在出遊時可謂輕便又安全的首選，陳喬恩還帶上LV可愛的方形Ｍonogram圖案包，與斜背著Prada綠色包款的老公能開心在熊本城前跳躍留影。此外，LV的丹寧裝也是她的心頭好，日本行穿著布滿經典Logo的丹寧外套以及牛仔褲，穿搭十分用心。

▲▼ 陳喬恩 。（圖／翻攝IG）

▲陳喬恩（右）與老公Alan日本旅行開心跳躍，各背著LV與Prada斜背包。（圖／翻攝iam_joechen IG）

關鍵字：

陳喬恩, Hermes, 愛馬仕, LV, Louis Vuitton, 路易威登

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