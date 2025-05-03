香奈兒N°5短項鍊隨心調成頸鍊　鑲鑽幸運符碼無比閃耀

▲模特兒戴香奈兒ETERNAL N°5 18K金鑽石項鍊 1,456,000元，手環353,000元。 （圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

數字5是香奈兒（CHANEL）經典元素之一，包括赫赫有名的N°5香水、在 5 月5日舉辦的高級訂製服時裝秀、2.55包款等，都與此數字有深刻連結，連珠寶設計也不例外，今年N°5 高級珠寶系列以金質和鑽石數字為核心，延伸出可調整為頸鍊的短項鍊、相同設計概念的手鍊與黃Ｋ金硬式手環，無論是單戴或發揮創意與既有款式疊搭，都時髦有型。





▲香奈兒ETERNAL N°5 18K白金鑲鑽項鍊 ，1,576,000元。

香奈兒巧妙結合嘉柏麗香奈兒在1932年發表的Bijoux de Diamants頂級珠寶系列風格，打造可從短項鍊變化成頸鍊佩戴的N°5系列鑽石項鍊，中央幸運數字「5」於項鍊中央以鋪鑲鑽石襯托曲線結構上一顆 GIA 認證重約 0.30 克拉主石，與相同設計概念的手鍊都備有18K BEIGE米色金、18K金與白金款式，有趣的是手鍊的隱藏扣環特別仿照經典2.55包的轉扣設計；品牌同時推出ETERNAL N°5 手環、戒指和單邊耳環，呼應N°5香水的黃金色澤。





▲模特兒佩戴香奈兒ETERNAL N°5 BEIGE米色金鑽石手鍊，924,000元。





▲香奈兒Eternal N°5單邊耳環 ，142,000 元。

Dior創辦人迪奧先生的幸運符碼，也成為今日品牌珠寶創作的靈感來源，Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane受到他童年時故居Les Rhumbs別墅花園裡的羅盤玫瑰、與他最愛數字「8」相呼應的八芒星啟發，創作Rose des Vents 系列珠寶，今年迎來此系列10周年，再次壯大陣容，讓每一件珠寶不僅是裝飾，也是幸運物般的存在。





▲模特兒戴Dior Étoile des Vents 玫瑰金鑲鑽耳環與項鍊。（圖／Dior提供）