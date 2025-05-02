「時尚老佛爺」貴氣愛貓拍名錶廣告　慵懶模樣萌翻

▲卡爾拉格斐的愛貓Choupette成為HUBLOT廣告主角。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

曾是香奈兒（CHANEL）重要舵手的「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）2019年2月19日辭世，享壽85歲，身後留下超過90億元的財產與愛貓Choupette，當時外界一度以為貓咪可「繼承」大筆遺產，但有違法律，最終是將巴黎豪宅與部分財產留給了照顧Choupette超過10年的「管家」兼攝影師 Françoise Caçote，由她繼續維持Choupette的奢華生活，還不時為牠接拍攝工作，最新作品於瑞士名錶HUBLOT（宇舶）廣告亮相。





▲模特兒戴著HUBLOT 982,000元Big Bang 系列 20 周年UNICO限量版魔力紅陶瓷款錶抱著Choupette。

身為時尚圈最有名的貓咪，Choupette成為HUBLOT歡慶Big Bang系列20周年的廣告主角，與全球限量100只的20周年UNICO限量版魔力紅陶瓷款一同入鏡，展現品牌最新宣言「Own It（主宰你的風格）」特色，牠一臉慵懶的模樣讓人一看再看，絕對是最貴氣也最有魅力的貓界明星。





▲卡爾拉格斐生前對Choupette寵愛有加。（圖／翻攝choupetteofficiel IG）

Choupette除了接下HUBLOT形象拍攝工作，也不時出現在雜誌或以逝主人的同名時尚品牌Karl Lagerfeld廣告中，牠曾盯著卡爾拉格斐童趣版造型香水留下可愛畫面，品牌以俏皮口吻寫下「Choupette」認證！





▲Choupette偶爾也會在已逝主人的同名品牌Karl Lagerfeld廣告中露臉。（圖／翻攝karllagerfeld IG）