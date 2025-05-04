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「大馬最美千金」LV櫻花包好可愛　滿手鑽戒跟著搶鏡

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▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳雪鈴（右）與老公Faliq Nasimuddin身穿馬來西亞傳統服飾參加晚宴，她拎義大利品牌Loro Piana爆紅的Extra Pocket迷你包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴是眾所皆知的愛馬仕（HERMÈS）收藏家，無論日常或出席隆重場合總有各式珍稀愛馬仕包款相伴，但她也沒錯過其他品牌的話題之作，近日入手LV（Louis Vuitton，路易威登）與日本藝術家村上隆合作的復刻版Louis Vuitton x Murakami聯名系列的Pochette Accessoires包，她滿手閃亮亮的鑽戒也跟著搶鏡了。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳雪鈴入手LV與日本藝術家村上隆聯名的Pochette Accessoires包款， 73,000元。（圖／翻攝chrystan_x IG）

陳雪鈴曝光的LV與村上隆聯名包款以經典Monogram帆布製造，裝飾色彩繽紛的笑臉櫻花圖案， 皮革邊緣飾以蝴蝶結與鐫刻LV字樣掛鎖，搭配可拆式鍊帶，展現甜美又個性的風格。

▲▼陳雪鈴 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陳雪鈴（左二）與好友們合影，當天搭配愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

近日陳雪鈴與老公Faliq Nasimuddin出席正式場合，夫妻倆選穿馬來西亞傳統服飾，搭配的包款也較低調，是義大利品牌Loro Piana在貴婦圈爆紅的Extra Pocket L19小牛皮包，配有可拆式肩帶，因此可斜背或手提，相當實用；而與姊妹淘約會，她換拎愛馬仕小巧的焦糖色鱷魚皮凱莉包，每日一包讓人看得目不暇給。
 

關鍵字：

陳雪鈴, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Hermes, 愛馬仕, Loro Piana

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