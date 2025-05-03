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南韓富二代韓星中門大開　朴炯植戴TAG Heuer錶加碼秀肌肉

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▲▼朴炯植。（圖／《GQ SPORTS KOREA》提供）

▲南韓男星朴炯植中門大開，搭配TAG Heuer 138,000元 Carrera Day-Date星期日期腕錶藍面鍊帶款登《GQ SPORTS KOREA》。（圖／《GQ SPORTS KOREA》提供）

記者陳雅韻／台北報導

曾演出《低谷醫生》的33歲南韓男星朴炯植，近日於新劇《寶物島》挑戰黑化演技令粉絲眼睛為之一亮，人氣攀升的他受南韓時尚雜誌《GQ SPORTS Korea》之邀拍攝特輯，他大方中門大開露出胸膛、又換上背心秀手臂肌肉線條，展現精壯身材，也亮出瑞士腕錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）不同風格的新錶，展現他多變的時尚風貌。

▲▼朴炯植。（圖／《GQ SPORTS KOREA》提供）

▲朴炯植大方露手臂肌肉線條，同時秀TAG Heuer Carrera Date Twin-Time 兩地時間腕錶湖水綠款159,800元。（圖／《GQ SPORTS KOREA》提供）

此次拍攝《GQ SPORTS Korea》特輯，題圍繞「運動型格」與「現代紳士」，穿西裝時他搭配Carrera Day-Date 星期日期腕錶，換上白背心與黑夾克的酷帥穿搭則配上賽車精神的TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶，而黑背心造型所戴的錶款為TAG Heuer Carrera Date Twin-Time兩地時間腕錶湖水綠款，其面盤獨特的色調為整體造型增添亮點。

▲▼朴炯植。（圖／《GQ SPORTS KOREA》提供）

▲朴炯植以帥氣黑白裝搭TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶白黑鍊帶款，62,300元。（圖／《GQ SPORTS KOREA》提供）

朴炯植是南韓演藝圈有名的富二代，私下最常戴卡地亞（Cartier）ADLC碳鍍層處理錶圈的Santos de Cartier腕錶，灰色面盤配上黑色錶圈酷味十足，搭載卡地亞1847 MC型工作坊精製自動上鍊機械機芯，是品牌高辨識度的經典錶款之一。

▲▼朴炯植。（圖／翻攝ＩＧ）

▲朴炯植平日常戴卡地亞ADLC碳鍍層處理錶圈的Santos de Cartier腕錶，大型款272,000元。 （圖／翻攝phs1116 IG）

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關鍵字：

朴炯植, TAG Heuer, 泰格豪雅, Cartier, 卡地亞

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