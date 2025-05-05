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昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆

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▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌背著香奈兒CHANEL 25中型包，231,200元。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／台北報導

「周董」周杰倫與老婆昆凌昨（4日）雙雙在IG分享4月全家生活照，一張一家五口望著湖光山色美景的照片，讓周董感性寫下：「一家人就是最美的風景！」細看他還與老婆在小孩身後牽手，甜蜜指數破表，幸福洋溢的昆凌精神與物質生活都滿足，背著香奈兒（CHANEL）最新主打包CHANEL 25與家人周遊各國。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲昆凌日常造型時尚，無名指戴的巨鑽戒相當吸睛。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

身為香奈兒大使，昆凌不僅收藏許多品牌經典包款，也常在第一時間秀出新包，近期最常背白色CHANEL 25包，集結菱格紋、皮穿鍊、多口袋等品牌標誌性元素，形塑出Hobo的率性廓形，可輕鬆調節開口處，兩側口袋點綴雙C Logo，整體設計流露時髦風格也兼具實用性，成為她近期出遊的良伴。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫與3個孩子一起穿黑色親子裝。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

私下穿搭時尚的昆凌，也為孩子精心打扮，一家五口不時以同色系服裝亮相，她特別捕捉身穿黑色外套的周董牽著同樣黑裝的兒女背影照，滿滿的愛意不言可喻，而她穿黑裝少不了閃亮配件，左手無名指上的巨鑽戒指，吸睛度百分百。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫一家五口欣賞湖光山色，他和老婆昆凌甜蜜牽手。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

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關鍵字：

昆凌, CHANEL, 香奈兒, 周杰倫

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