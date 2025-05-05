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「貝嫂」戴千萬「錶王」慶貝克漢生日　長子氣弟弟戀上前女友缺席

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▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲貝克漢2日歡慶50歲生日，全家盛裝出席獨缺長子布魯克林。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）2日歡度50歲生日，他於倫敦米其林三星餐廳宴請親朋好友，獨缺長子布魯克林與長媳妮可拉佩茲，家人不合的傳言再起，起因是布魯克林不滿弟弟羅密歐戀上他的前女友金坦布爾（Kim Turnbull），他的憤怒非關嫉妒，而是懷疑女方的企圖，因此引發他與家人之間的緊張關係，此次缺席爸爸貝克漢的生日派對，似乎以行動證明傳言不假。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲英國名廚戈登拉姆齊（右）提前為貝克漢慶生，貝克漢夫婦手腕上的名錶很搶眼。（圖／翻攝gordongram IG）

不過貝克漢夫婦對羅密歐愛上布魯克林前女友未持反對意見，依然邀請女方看秀與參加家庭聚會。貝克漢的慶生趴不只一場，日前與英國名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）已一起慶祝，代言帝舵表（Tudor）的他，當時所戴的鑽錶是「兄弟牌」勞力士（Rolex）要價2,326,500元的Oyster Perpetual Day-Date 40 18K永恒玫瑰金鑽錶，綠色面盤與他所穿的紅花襯衫形成強烈對比。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲貝克漢戴勞力士Oyster Perpetual Day-Date 40 18K永恒玫瑰金鑽錶，2,326,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

當天身穿火辣深V連身裝的維多利亞貝克漢，手腕上的鑽錶更華麗，為「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）14,291,000元的PP Nautilus Ref. 7118/1450雪花鑲嵌鑽錶，面盤上一排排密鑲鑽石構成華美的浮雕波紋圖案，整只錶共鑲嵌2364顆明亮式切割美鑽，耀眼奪目。

▲▼ 貝克漢 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲維多利亞貝克漢戴的PP Nautilus Ref. 7118/1450雪花鑲嵌鑽錶，14,291,000元。（圖／翻攝PP官網）

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, Rolex, 勞力士, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 錶王

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