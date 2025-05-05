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帝舵表賽車錶又帥又輕盈　碳纖維配鈦金屬完美上手

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▲▼ Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲帝舵表限量2025只的Black Bay Chrono Carbon 25腕錶，236,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（Tudor）自1950年代與賽車運動締下不解之緣，1960年代末保時捷906（Porsche 906）於日本賽場亮相時，車手佩戴的正是帝舵腕錶。今日品牌為Visa Cash App Racing Bulls F1車隊的合作夥伴，特別以車隊在2025年賽季的賽車塗裝為靈感，打造限量2025只的Black Bay Chronograph Carbon 25（碧灣計時型碳纖25限定版）腕錶，結合全碳纖維錶殼與鈦金屬計時按鈕，以極致輕盈的設計向追求輕量與速度的車隊致敬。

▲▼ Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay Chrono Carbon 25腕錶融合2025 Visa Cash App Racing Bulls F1車隊的美學元素。

帝舵新款Black Bay Chrono Carbon 25腕錶從錶殼、測速計外圈到合成錶帶的固定式錶耳蓋均為輕質碳纖維材質，較316L不銹鋼款更為纖薄，搭配「極速白」錶面，完美融入2025 Visa Cash App Racing Bulls F1車隊的美學元素，讓人感受到疾速熱血的氛圍；內載獲瑞士官方天文台認證（COSC）、具70小時動力儲存的MT5813型計時機芯，呈現時、分、秒、計時碼錶與日期功能。

▲▼ Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈TOP TIME B01 MARTINI RACING限量版（左起），TOP TIME B01 RACING限量版棕色與綠色款各228,000元。（圖／百年靈提供）

百年靈（Breitling）也從賽車的黃金年代1960獲得啟發，發表2款致敬拉力賽的Top Time Racing腕錶，以及和Martini Racing攜手推出的1款Top Time Martini Racing®計時碼錶，各限量750只，3款洋溢復古氣息的限量錶均承襲品牌1960年代最具標誌性的Top Time設計，擁有枕形錶殼、測速刻度，以及獨特的「方圓形小錶盤」（Squircle Subdials），面盤中央則是經典的「儀表板」設計；搭載品牌自製天文台認證Calibre 01型機芯，同樣具備70小時動力儲存。
 

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關鍵字：

Tudor, 帝舵表, Breitling, 百年靈

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