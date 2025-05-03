沛納海強悍軍錶附軍事體驗　錶主赴義軍海軍基地進行模擬任務

▲沛納海 Submersible Chrono Marina Militare 體驗版腕錶全球限量35只，2,198,000 元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）帶領體驗錶的藏家踏上難忘旅程，似乎已成品牌傳統。今年以義大利海軍航空隊 （Aviazione Navale）為靈感，打造全球限量35只的Submersible Chrono Marina Militare Experience Edition PAM01699 腕錶，將邀請此錶的擁有者到義大利普利亞大區 （Puglia） 的格羅塔列 （Grottaglie） 海軍航空基地，親身體驗刺激的軍事訓練，並透過戰術模擬與直升機任務，深入了解義大利海軍航空隊日常作戰的全貌。





▲沛納海 Submersible Chrono Marina Militare 體驗版腕錶擁有者將受邀到義大利普利亞大區 的格羅塔列海軍航空基地，體驗刺激的軍事訓練。

義大利海軍航空隊的核心任務是承載航空兵力以強化艦隊戰力，於海域迅速執行遠距離作戰任務，沛納海深受啟發，以五級鈦製作47毫米的霸氣錶款Submersible Chrono Marina Militare Experience Edition PAM01699 ，綠色粒紋霧面面盤以黑色漸變處理，6 時位置印有 Marina Militare 標誌，雷達概念小秒盤隱約可見義大利海軍航空隊軍機的錨形徽章，連夜光顯示也有巧思，採用灰色 Super-LumiNova® 夜光塗層呼應海軍航空隊的飛機塗裝，錶背則刻有雙翼徽章，搭配綠色棉質帆布錶帶或黑色橡膠錶帶；而此專為深海探險設計的錶款，搭載具3日動力儲存、快調時區功能、飛返計時、倒數計時功能且防水500米的 P.9100/R 自動上鍊機芯，內外都強悍。





▲沛納海 Submersible Chrono Marina Militare 體驗版腕錶的旋入式鈦金屬錶底蓋，鐫刻義大利海軍航空隊的雙翼徽章。

Bell & Ross則與法國空軍巡邏兵飛行表演隊（Patrouille de France）合作密切，第四度為其設計錶款BR-05 Chrono Patrouille de France 計時腕錶，雖然並非軍事行動錶款，但被軍方視為「榮譽」時計，限量製作500 只，選用飛行隊員制服的淺藍色作為面盤主色調，深藍色錶盤邊緣及小錶盤則與戰機機身顏色呼應，而Alphajet戰機造型點綴計時秒針，面盤6時位置與錶背則裝飾菱形隊形標誌，彰顯法國空軍巡邏兵飛行表演隊的特色。







▲Bell & Ross BR-05 Chrono Patrouille de France 計時碼錶是與法國空軍部隊特技飛行隊合作推出的第四款腕錶，259,000元。（圖／Bell & Ross提供）