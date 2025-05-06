Met Gala／下身失蹤曬辣腿成風潮　Lisa與菲董老婆慘撞LV黑絲襪

▲Lisa身穿LV特別訂製蕾絲裝配人物肖像三角褲與Logo絲襪。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

今年Met Gala吹起「下身失蹤」風潮，不再只有超迷你熱褲，不少女星穿上三角褲或連身衣就大方登場，帶起這波流行的正是LV（Louis Vuitton，路易威登），包括BLACKPINK成員Lisa、「菲董」老婆Helen Lasichanh與流行樂天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）都穿LV性感的訂製服上陣，不過Lisa與Helen Lasichanh搭配概念實在太相似，同場撞了同雙黑絲襪糗爆。





▲菲董老婆 Helen Lasichanh穿LV皮革連身裝，與Lisa撞同一雙絲襪。（圖／路透社）

Lisa此次出席Met Gala從妝髮到服裝都引來兩極評價，高級感與俗氣之間僅一線之隔，唯一網友認同是她勇於嘗試各種風格，她的下半身靠LV經典Monogram印花透膚絲襪和印有人物肖像的三角褲打底，露出招牌美腿，不過LV男裝設計總監老婆Helen Lasichanh與她不僅都以下身失蹤造型亮相，也撞同一雙LV褲襪，在講求時尚創意的盛宴中有些尷尬。





▲莎賓娜卡本特也穿LV連身裝出席Met Gala，不過酒紅色長襬設計出色許多。（圖／路透社）

歌手莎賓娜卡本特也選穿LV訂製服出席Met Gala，不過她的西裝剪裁酒紅色連身裝，還裝飾著長裙襬，更為出色，襯托她的天后氣勢。能唱也能演的女星西婭艾利沃（Cynthia Erivo）也追上下身失蹤風潮，但性感少一些、華麗多一些，身穿上半身為水晶珠飾裝飾、下半身小褲褲外罩大蓬裙的Givenchy禮服，美腿若隱若現。





▲西婭艾利沃身穿Givenchy禮服現身Met Gala。（圖／路透社）

