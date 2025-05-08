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帝舵表自行車錶粉紅出擊　冠軍衣色調祝車手好運

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▲▼Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲帝舵表為環義自行車賽推出限量300只的Pelagos FXD Chrono「粉紅款」腕錶。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2025年環義自行車賽（Giro d’Italia）將於9日在都拉斯登場，並於6月1日在羅馬結束，擔任官方指定計時的帝舵表（Tudor），搶在開賽前發表限量300只的Pelagos FXD Chrono「粉紅款」腕錶，啞黑色面盤與織紋錶帶都有粉紅色點綴，靈感源自環義大自行車賽奪冠車手，依百年傳承的傳統會獲贈粉紅戰衣「Maglia Rosa」，想在整場上坡賽段長度相當於六次登上珠穆朗瑪峰的高難度賽事摘冠，實屬不易。

▲▼Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲奪得環義自行車賽冠軍的車手可獲得粉紅衣「Maglia Rosa」，啟發帝舵設計粉紅細節的Pelagos FXD Chrono「粉紅款」腕錶。

帝舵表Pelagos FXD Chrono「粉紅款」腕錶不僅以粉紅色裝飾為車手打氣喝采，也深切考量車手佩戴的需求，選用碳複合材質搭配鈦金屬打造限量錶，輕盈且堅固；而實用功能層面，錶款的測速計以自行車手的騎行速度為標準進行調整，測速計刻度以螺旋方式圍繞錶面，車手只需一瞥便可讀取騎行時的平均速度。而由法國織品公司朱利安富爾（Julien Faure）生產的錶帶也是專為此運動而生，寬22毫米的黑色提花織紋錶帶搭配傳統帶扣，戴起來舒適牢固。

▲▼Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲帝舵Pelagos FXD Chrono「粉紅款」腕錶錶背有自行車手圖案與限量編號。

百年靈（Breitling）致敬活躍於1940與1950年代的自行車界兩位義大利籍傳奇車手馮斯托科皮（Fausto Coppi）和吉諾巴塔利（Gino Bartali），發表以他們為名、各限量750只的Top Time B01 Gino Bartali與Fausto Coppi限量版計時碼錶，當年他們是百年靈的品牌大使，相隔超過半世紀再為他們創作限量錶，融入他們的車衣與自行車色調，Top Time B01 Fausto Coppi的白色錶盤上採用綠松石色小錶盤，並搭配橙色閃電形秒針，呼應科皮的自行車顏色，測速刻度上標記了科皮的暱稱「Il Campionissimo」（冠軍中的冠軍）；Top Time B01 Gino Bartali則以藍色錶盤搭配黃色點綴，源自巴塔利的車衣配色，測速刻度則裝飾「L'Intramontabile」（永恆傳奇）字樣。

▲▼Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲義大利傳奇自行車手Gino Bartali（左）與Fausto Coppi亦敵亦友、惺惺相惜，兩人攝於1956年。（圖／百年靈提供，以下同）

▲▼Tudor,Breitling 。（圖／公關照）

▲百年靈Top Time B01 Fausto Coppi（左）與 Gino Bartali限量版計時碼，各228,000元。

►舵表賽車錶又帥又輕盈　碳纖維配鈦金屬完美上手

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關鍵字：

Tudor, 帝舵表, Breitling, 百年靈

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