路易王子表情超多逗樂媽媽凱特王妃　夏綠蒂公主小淑女姿態吸睛

▲剛過7歲生日的路易王子（中）表情豐富，逗樂媽媽凱特王妃。（圖／路透社）



記者陳雅韻／綜合報導

英國王室成員5日參加二戰歐洲戰場勝利（VE Day）80周年紀念活動，人氣最旺的王儲威廉一家5口，均盛裝出席向二戰老兵致敬，並現場觀看皇家空軍飛行表演，剛過7歲生日的路易王子表情依然豐富，不時逗樂媽媽凱特王妃，相較之下他剛慶祝10歲生日的姊姊夏綠蒂公主沈穩許多，當一家人歪著身體想看仔細飛行表演，她依然雙手微彎、端著身體保持優雅姿態，展現小淑女風範。

▲英國王儲威廉一家五口認真看皇家空軍飛行表演，唯獨夏綠蒂公主依然端著身體保持優雅。（圖／路透社）

威廉與凱特王妃的3個孩子久未露面，各個呈現暴風式抽高，夏綠蒂公主穿著去年底聖誕節同款藍綠色格紋大衣出席歐洲勝利日活動，大衣已明顯變短，但她仍像媽媽遵循綠色時尚，只要衣服還能穿就不能進回收舊衣箱。

▲英國王儲威廉與凱特王妃帶著長子喬治王子，一同參加茶會。（圖／路透社）

凱特王妃現身歐洲勝利日紀念活動，即穿戴曾曝光過的英國品牌Emilia Wickstead訂製裙裝與同色系蝴蝶結帽亮相，領子上別著由她擔任名譽司令的英國艦隊航空兵徽章，她同時搭配紅寶石鑽石項鍊與耳環呼應服裝色調，每一個服裝的細節、配件都有其意義。