妮可基嫚戴CINDY CHAO珠寶閃耀Met Gala　席德妮巨鑽戒刻愛犬名

▲妮可基嫚戴 CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環、花園戒、20周年系列葉片耳環以及歐米茄古董錶出席Met Gala。（圖／CINDY CHAO提供， 以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

甫落幕的2025 年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala，相較於過往，賓客們的打扮「冷靜」許多，不過珠寶搭配仍有驚喜，奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）選戴「台灣之光」珠寶設計師趙心綺一手創立的CINDY CHAO珠寶出席Met Gala；新生代女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）更大手筆向De Beers訂製刻有愛犬名字的巨鑽戒，象徵伴她參與時尚盛宴，令人動容。





▲CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環。

妮可基嫚為瑞士名錶歐米茄（Omega）代言人，此次出席Met Gala左手戴著歐米茄1969年問世的Ladymatic Saphette古董錶，右手則戴著CINDY CHAO的 White Label Collection 高級珠寶系列樹枝手環、花園戒指，耳際則閃耀著品牌20周年系列葉片耳環，完美展現影壇天后氣勢。同場的華裔名媛鄧文迪是CINDY CHAO珠寶藏家，連續3年出席都戴其設計，今年選擇的款式為White Label Collection 高級珠寶系列珊瑚耳環，她與媒體大亨梅鐸的愛女葛麗斯梅鐸（Grace Murdoch）則佩戴羽毛胸針與四季耳環登場。





▲華裔名媛鄧文迪（左）偕女兒葛麗斯梅鐸佩戴CINDY CHAO珠寶亮相。

珠寶用得巧，效果不輸大件華麗設計，紅毯資優生千黛亞（Zendaya）於白色訂製西裝外套背面，別上寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇形鑽石胸針相當吸睛。同為寶格麗全球代言人的安海瑟薇（Anne Hathaway），則以華美大作搶頭，以白襯衫搭配品牌全球首度曝光的Polychroma頂級珠寶系列的Bvlgari Cosmic Vault藍寶石鑽石項鍊，中央鑲嵌重達123.35克拉的甜麵包山型切割藍寶石；巧的是ROSÉ也選擇重量級藍寶石珠寶現身Met Gala，戴著Tiffany Blue Book高級珠寶系列主石是逾14克拉未經優化處理里蘭卡藍寶石的鑽石項鍊，以及Wings系列藍寶石鑽戒。





▲寶格麗全球代言人千黛亞巧妙於西裝背後別上寶格麗蛇形鑽石胸針。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲安海瑟薇戴寶格麗全球首曝光的Polychroma系列 Bvlgari Cosmic Vault項鍊，主石為123.35克拉的甜麵包山型切割藍寶石。





▲ROSÉ戴Tiffany Blue Book 高級珠寶系列主石是逾14克拉未經優化處理里蘭卡藍寶石的鑽石項鍊，以及Wings系列藍寶石鑽戒。（圖／Tiffany提供）

明星們出席Met Gala所戴的珠寶多為品牌贊助，唯女星席德妮史威尼戴著自己購買的上千萬元鑽戒登場，因為此枚向De Beers特別訂製的7.07克拉枕型切割鑽石戒指對她而言意義非凡，主鑽台面刻有她17歲時收養的愛犬Tank名字，作為她獨特的De Beers Marque微型標誌，主鑽兩側還飾有三角形切割鑽石，整件作品鑽石總重9克拉。





▲席德妮史威尼佩戴向De Beers訂製的7.07克拉的枕形切割鑽戒出席Met Gala。（圖／路透社）





▲席德妮史威尼的De Beers訂製鑽戒上有她的愛犬 Tank字樣，戒指兩側飾有三角形切割鑽石。（圖／De Beers提供）