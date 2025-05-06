fb ig video ETtoday search mobile

妮可基嫚戴CINDY CHAO珠寶閃耀Met Gala　席德妮巨鑽戒刻愛犬名

>

▲▼MET Gala jewelry 。（圖／公關照）

▲妮可基嫚戴 CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環、花園戒、20周年系列葉片耳環以及歐米茄古董錶出席Met Gala。（圖／CINDY CHAO提供， 以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

甫落幕的2025 年紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala，相較於過往，賓客們的打扮「冷靜」許多，不過珠寶搭配仍有驚喜，奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）選戴「台灣之光」珠寶設計師趙心綺一手創立的CINDY CHAO珠寶出席Met Gala；新生代女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）更大手筆向De Beers訂製刻有愛犬名字的巨鑽戒，象徵伴她參與時尚盛宴，令人動容。

▲▼MET Gala jewelry 。（圖／公關照）

▲CINDY CHAO White Label Collection高級珠寶系列樹枝手環。

妮可基嫚為瑞士名錶歐米茄（Omega）代言人，此次出席Met Gala左手戴著歐米茄1969年問世的Ladymatic Saphette古董錶，右手則戴著CINDY CHAO的 White Label Collection 高級珠寶系列樹枝手環、花園戒指，耳際則閃耀著品牌20周年系列葉片耳環，完美展現影壇天后氣勢。同場的華裔名媛鄧文迪是CINDY CHAO珠寶藏家，連續3年出席都戴其設計，今年選擇的款式為White Label Collection 高級珠寶系列珊瑚耳環，她與媒體大亨梅鐸的愛女葛麗斯梅鐸（Grace Murdoch）則佩戴羽毛胸針與四季耳環登場。

▲▼MET Gala jewelry 。（圖／公關照）

▲華裔名媛鄧文迪（左）偕女兒葛麗斯梅鐸佩戴CINDY CHAO珠寶亮相。

珠寶用得巧，效果不輸大件華麗設計，紅毯資優生千黛亞（Zendaya）於白色訂製西裝外套背面，別上寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇形鑽石胸針相當吸睛。同為寶格麗全球代言人的安海瑟薇（Anne Hathaway），則以華美大作搶頭，以白襯衫搭配品牌全球首度曝光的Polychroma頂級珠寶系列的Bvlgari Cosmic Vault藍寶石鑽石項鍊，中央鑲嵌重達123.35克拉的甜麵包山型切割藍寶石；巧的是ROSÉ也選擇重量級藍寶石珠寶現身Met Gala，戴著Tiffany Blue Book高級珠寶系列主石是逾14克拉未經優化處理里蘭卡藍寶石的鑽石項鍊，以及Wings系列藍寶石鑽戒。

▲▼MET Gala jewelry 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球代言人千黛亞巧妙於西裝背後別上寶格麗蛇形鑽石胸針。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼MET Gala jewelry 。（圖／公關照）

▲安海瑟薇戴寶格麗全球首曝光的Polychroma系列 Bvlgari Cosmic Vault項鍊，主石為123.35克拉的甜麵包山型切割藍寶石。

▲▼MET Gala jewelry 。（圖／公關照）

▲ROSÉ戴Tiffany Blue Book 高級珠寶系列主石是逾14克拉未經優化處理里蘭卡藍寶石的鑽石項鍊，以及Wings系列藍寶石鑽戒。（圖／Tiffany提供）

明星們出席Met Gala所戴的珠寶多為品牌贊助，唯女星席德妮史威尼戴著自己購買的上千萬元鑽戒登場，因為此枚向De Beers特別訂製的7.07克拉枕型切割鑽石戒指對她而言意義非凡，主鑽台面刻有她17歲時收養的愛犬Tank名字，作為她獨特的De Beers Marque微型標誌，主鑽兩側還飾有三角形切割鑽石，整件作品鑽石總重9克拉。

▲▼Sydney Sweeney。（圖／路透社）

▲席德妮史威尼佩戴向De Beers訂製的7.07克拉的枕形切割鑽戒出席Met Gala。（圖／路透社）

▲▼MET Gala jewelry 。（圖／公關照）

▲席德妮史威尼的De Beers訂製鑽戒上有她的愛犬 Tank字樣，戒指兩側飾有三角形切割鑽石。（圖／De Beers提供）

►Met Gala／下身失蹤曬辣腿成風潮　Lisa與菲董老婆慘撞LV黑絲襪

►Met Gala／菲董LV外套鑲10萬顆珍珠　聯合主席男星斗篷下有玄機

關鍵字：

Met Gala, CINDY CHAO, BVLGARI, De Beers, Tiffany

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#台南 #警車 碰撞多元計程車！「車頭全爛」6人送醫

熱門文章

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

2025新錶／勞力士開心果綠領流行

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

ET Fashion

推薦閱讀

Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

Met Gala／菲董LV外套鑲10萬顆珍珠　聯合主席男星斗篷下有玄機

Met Gala／菲董LV外套鑲10萬顆珍珠　聯合主席男星斗篷下有玄機

Met Gala／下身失蹤曬辣腿成風潮　Lisa與菲董老婆慘撞LV黑絲襪

Met Gala／下身失蹤曬辣腿成風潮　Lisa與菲董老婆慘撞LV黑絲襪

昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆 貝嫂戴千萬元「錶王」慶貝克漢50歲生日　長子氣弟弟戀上前女友缺席 昆凌背23萬香奈兒新包配巨鑽戒出遊　牽周董賞美景甜爆 「男友擁有4種特質」適合過一輩子！支持你、適時讓步超重要 最會立人設的三大星座！TOP 1簡直「人間變色龍」說變就變　讓人反應不及 貝嫂戴千萬元「錶王」慶貝克漢50歲生日　長子氣弟弟戀上前女友缺席 Lisa穿法拉利流蘇皮衣氣勢滿分　又辣又帥造型賞F1賽車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面