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韓星 S. Coups千萬伯爵鑽錶閃爆　男星出席Met Gala比華麗

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▲▼ Ｍet Gala watch 。（圖／公關照）

▲S.COUPS崔勝哲穿Boss訂製服搭配伯爵頂級珠寶腕錶出席Met Gala晚宴。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

今年於美國紐約大都會博物館舉辦的時尚圈年度盛會Met Gala，男士們的最佳配件無疑是閃亮鑽錶或金錶，受邀出席的南韓夯團Seventeen隊長 S. Coups 崔勝哲即華麗登場，身穿Boss特別訂製的銀灰色層疊設計西裝，搭配伯爵（PIAGET）要價1730萬元的18K白金珍珠母貝面盤自動上鍊鑽石腕錶，展現貴公子風範。

▲▼ Ｍet Gala watch 。（圖／公關照）

▲PIAGET Polo系列18K白金珍珠母貝面盤自動上鍊鑽石腕錶，17,300,000元。

知名擊劍運動員Miles Chamley-Watson也選擇戴耀眼鑽錶出席時尚盛宴，他是瑞士名錶RICHARD MILLE品牌之友，因此戴著RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶白金雪花鑲鑽款現身，此錶款內外都有看頭，錶殼與錶圈以雪花鑲嵌技法布滿大小不一的美鑽增添璀璨光采，內在則是精湛工藝化身，搭載品牌第一款自製專利飛返計時機芯。

▲▼Met Gala watch 。（圖／美聯社）

▲擊劍運動員Miles Chamley-Watson盛裝出席Met Gala，搭配RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶白金雪花鑲鑽款。（圖／美聯社）

▲▼ Ｍet Gala watch 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶白金雪花鑲鑽款。（圖／Richard Mille提供）

Met Gala也是各品牌爭取新品曝光的重要場合，美國歌手喬恩巴蒂斯特佩戴卡地亞（Cartier）融入斑馬、老虎元素的Panthère Pelage腕錶，鑲嵌鑽石、紅色和橙色錳鋁榴石，並輔以黑色和棕色手工塗漆，歷經110小時製作才能成就完美。愛爾蘭演員貝瑞柯根（Barry Keoghan）當晚則以Valentino褲裝搭配歐米茄（OMEGA）18K Moonshine™ 金打造的超霸Moonwatch登月錶，金燦燦的設計與袖口的金色植物圖騰相呼應。

▲▼ Ｍet Gala watch 。（圖／公關照）

▲美國歌手喬恩巴蒂斯特佩戴卡地亞珠寶與Panthère Pelage腕錶閃亮登場。（圖／翻攝cartier IG）

▲▼ Ｍet Gala watch 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌好友、演員貝瑞柯根佩戴超霸Moonwatch登月錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼ Ｍet Gala watch 。（圖／公關照）

▲歐米茄18K Moonshine™ 金打造的超霸Moonwatch登月錶。

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關鍵字：

Met Gala, PIAGET, OMEGA, Cartier, RICHARD MILLE

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